Jon Rahm est co-leader du championnat du circuit avec Dustin Johnson

L’Américain Dustin Johnson et espagnol Jon Rahm Ils ont terminé le premier tour du tournoi ce vendredi Championnat de tournée du Tour de la PGA avec -13 coups cumulés, deux de plus que le troisième classé, le aussi local Justin Thomas (-Onze).

Johnson a maintenu la tête grâce aux -10 coups avec lesquels il a atteint le tournoi après avoir terminé à la première place du classement de la Coupe FedEx et remettre une carte de 67 (-3) avec ceux qui ont terminé la tournée dans le Club de golf d’East Lake, de Atlanta, où se joue le tournoi, qui distribue 45 millions de dollars, dont 15 pour le vainqueur.

L’actuel numéro un mondial a terminé la manche avec cinq birdies, trois réalisés dans la seconde moitié du match, et engagé deux bogeys dans les premiers trous consécutifs (8 et 9).

Rahm, qui est entré dans le tournoi avec -8 coups, a été celui qui a délivré la meilleure carte des deux, avec 65 (-5), ce qui lui a permis d’égaliser pour la première place après avoir terminé le tour avec six birdies, dont quatre dans le seconde moitié, et un bogey, celui qu’il a fait sur le troisième trou. Thomas a donné une carte de 66 (-4) qui s’ajoute au -7 avec lequel il est arrivé au tournoi, il s’est classé troisième et -11.

Les Irlandais du Nord Rory McIlroy, qui défend le titre de champion, a brillé d’une manière particulière avec une carte de 64 coups (-6), qui, avec le -3 avec lequel il est arrivé au tournoi, lui a permis de laisser son record à (-9) et occupent la quatrième place quatrième place.

Le bon rôle d’Ancer

Le Mexicain Abraham Ancer Il s’est également démarqué après avoir délivré une carte de 64 coups (-6) et les avoir placés avec (-7) au classement lors de son entrée dans le tournoi avec (-1) après les résultats obtenus lors des deux tournois précédents des séries éliminatoires de la FedEx Cup.

La belle performance d’Ancer, qui a été parfaite tout du long, avec quatre birdies en première mi-temps et un aigle au 18e trou, lui a permis de prendre la cinquième place et de se battre pour le titre.

Alors que le colombien Sebastian Muñoz, qui est entré dans le tournoi avec -3 coups, a terminé le premier tour, à l’East Lake Golf Club, à Atlanta, avec un record de 71 (+1), ce qui lui a donné la somme de 71 (-2) qui l’a laissé en la dix-huitième place du classement.

Le jeune golfeur chilien Joaquin Niemann, qui est également entré dans le tournoi, qui distribue des prix de 45 millions de dollars, dont un bonus de 15 millions au champion, a terminé avec 72 coups (+2), qui s’ajoutent aux -2 avec lesquels il est arrivé au tournoi le laissant en par partageant la vingt-sixième place avec deux autres joueurs.

Le tournoi Tour Championship est l’une des compétitions de golf les plus importantes et les plus attendues de toute la saison, considérée comme le tournoi de référence après les majors, malgré le fait que cette année il a l’absence importante de Tiger Woods, qui n’a pas réussi à se qualifier.

