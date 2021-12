Jon Rahm est récupéré physiquement et mentalement après la pause compétitive

Le golfeur espagnol Jon Rahm, numéro 1 au classement mondial, considère qu’il a récupéré physiquement et mentalement grâce à la pause compétitive qui a commencé à la mi-octobre, après le Masters d’Andalousie à Valderrama, après une saison exigeante qui a duré près d’un an et demi.

Dans des déclarations publiées par ‘Jon Rahm Golf4kids’, un projet que le Biscayan parraine et qui essaie de promouvoir la formation complète des jeunes à travers le golf, et dans la dernière ligne droite de leurs vacances avant de commencer la prochaine saison le 6 janvier à Hawaï, Rahm a apprécié très positivement cette cessation de son activité professionnelle,

« J’avais besoin de me consacrer à des choses comme faire de l’exercice plus de temps en tant que ‘aita’ (père), des choses aussi naturelles que me réveiller à trois heures du matin pour nourrir Kepa ou changer sa couche. Cela m’a beaucoup aidé d’être là pour mon De plus, ayant continué avec le rythme qu’elle prenait, je risquais d’hypothéquer la saison prochaine », explique-t-il.

Le Basque ne cache pas sa satisfaction d’avoir pu profiter de cette période pour promouvoir ‘Golf4kids’ et collaborer avec le projet de solidarité Fundación Aladina visant à aider les enfants atteints de cancer avec la construction d’un petit terrain de golf à l’hôpital Niño Jesús de madrilène.

« Visiter les enfants qu’ils parrainent vous donne un autre regard sur la vie et vous fait valoriser beaucoup plus ce que vous avez. C’est impressionnant de voir un enfant rire avec sa vie compromise », est sincère Rahm.