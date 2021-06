Jon Rahm et Alex Palou font du sport espagnol un protagoniste aux États-Unis.

21/06/2021

Le golfeur Jon Rahm et le pilote Alex Palou, avec leurs triomphes à l’Open des États-Unis et en Indy Car, ont fait du sport espagnol un protagoniste aux États-Unis, méritant de monopoliser les ouvertures de l’actualité sportive et les couvertures des différents médias internet et écrits.

Bien que Palou ait été le premier à ouvrir la séance dominicale avec sa victoire spectaculaire dans le Grand Prix Grupo REV, de la formule automobile IndyCar, sa deuxième depuis le début de la nouvelle saison, le grand centre d’attention est venu plus tard lorsque Rahm, avec un final magistral de deux birdies, a remporté l’US Golf Open.

Il l’a fait après avoir subi le grand fiasco de sa carrière 14 jours auparavant, lorsqu’il a perdu le titre dans le tournoi Memorial, du PGA Tour, qu’il a mené de six coups à la fin du troisième tour, lorsqu’il a été informé que il a dû prendre sa retraite en donnant positif pour covid-19.

De plus, Rahm, 26 ans, a remporté la grande victoire en revenant, pour devient le premier Espagnol à remporter l’US Open et son premier tournoi majeur en tant que professionnel, y compris les six qu’il a sur le PGA Tour.

Tous les grands journaux américains, à commencer par le New York Times, ouvrent leurs sections sportives avec des photos de Rahm et des gros titres dans lequel se détache le drame et le grand moment de jeu que traverse le golfeur espagnol.

En tout aussi le caractère et le sang froid du joueur espagnol sont mis en valeur, qui avec peu de temps pour se remettre d’un coup aussi dur que celui de manquer un tournoi qu’il avait assuré et plus d’un million de dollars de prix, a su garder le contrôle à tout moment au retour sur le parcours et a sauvé pour les deux derniers trous de l’Open, dans lesquels il a réalisé des birdies, l’essence même du golf.

Tous les commentateurs s’accordent à dire que le chiffre de Rahm a émergé d’un groupe de superstars comme le meilleur de tous à Torrey Pines, de La Jolla (Californie), lors de la traditionnelle fête des pères pour se consacrer également comme le golfeur le plus régulier du monde.

Rahm est présenté avec son triomphe à l’Open en tant que meilleur golfeur du monde pour la plupart des cinq dernières années et maintenant il a le trophée pour le prouver.

Après avoir remporté l’US Open 2021 de la manière la plus dramatique possible, la réalité de Rahm a finalement correspondu aux attentes placées sur lui. quand j’étais un prodige de 20 ans à l’université d’État de l’Arizona.

De plus, le triomphe de Rahm a également fait la renommée des légendaires golfeurs espagnols, emmenés par sa grande idole, Severiano Ballesteros, José María Olazabal et Sergio García, les vainqueurs de cinq, deux et un tournoi du Grand Chelem resteront dans les mémoires aux États-Unis.

Alors que Palou, à 24 ans, fait sa propre histoire et celle du sport automobile espagnol au sein de l’IndyCar, où aucun coureur espagnol n’avait jamais remporté la victoire auparavant, et encore moins deux, dans neuf épreuves qui ont été disputées sur les 16 programmées cette saison.

Palou a conduit la Honda NTT DATA n°10 de l’équipe Chip Ganassi Racing à la victoire et a repris la tête du championnat avec 28 points d’avance sur le jeune pilote mexicain Pato O’Ward, arrivé à la course en tête du classement, avec un point de plus que le pilote espagnol.

Dans sa troisième année dans la formule IndyCar, il est arrivé en 2019 alors qu’il courait au Japon, Palou reçoit déjà toutes sortes d’éloges dans les médias spécialisés en sport automobile, où leur éclat, leur intelligence et leur froideur se démarquent comment il agit dans le décisif de la course quand il doit dépasser.

Le grand rêve de Palou de devenir un pilote de course gagnant est déjà en train de se réaliser et dans le peu de temps qu’il a passé en compétition, il a parcouru un long chemin en prouvant tout le potentiel dont il dispose pour atteindre de grands objectifs.

En fait, vous vivez déjà la réalité d’être dans la meilleure équipe de l’IndyCar tout comme celui de Chip Ganassi Racing.

Avec sa deuxième victoire en 2021Palou est devenu le premier pilote, autre que le Néo-Zélandais Scott Dixon, à remporter au moins deux courses en une saison pour Chip Ganassi Racing depuis Dario Franchitti en 2011.

Franchitti a remporté le dernier de ses quatre championnats cette année-là, le dernier pilote à battre Dixon à Ganassi au cours d’une saison, un défi auquel Palou est maintenant confronté après avoir été actuellement en meilleur pilote en IndyCar.