Jon Rahm et Rafa Cabrera Bello ont manqué d’options à l’US Open; DeChambeau, champion

Nouvelles connexes

La Grande Canarie Rafa Cabrera Bello et le Biscayen Jon Rahm ont terminé au milieu du classement de la Open de golf des États-Unis, qui a été joué cette semaine à Pied ailé, en dehors de New York.

Cabrera Bello et Rahm, numéro deux du classement mondial, étaient les seuls Espagnols en compétition ce week-end après l’élimination des deux premiers jours du Castellón Sergio Garcia, le Guipuzcoan Adrian Otaegui et le jeune fan de Barcelone Eduard Rousaud.

« La vérité est que je suis déçu parce que je pense que la semaine méritait plus. J’ai été debout, je me suis battu. Aujourd’hui, je savais que les trous les plus difficiles étaient au début et j’ai mal commencé », a déclaré Cabrera Bello à .. parmi les premiers du classement jusqu’à samedi grâce à la précision du départ et une belle performance au putt, mais six bogeys, deux doubles bogeys et seulement deux birdies l’ont relégué à la vingt-troisième place provisoire avec un résultat cumulé de +10 .

Jon Rahm, à l’US Open de Golf 2020 .

« J’ai essayé de récupérer et j’ai continué à me battre toute la journée, mais les choses ne se sont pas terminées non plus. C’est dommage car la semaine aurait pu être bien meilleure et au final ça reste médiocre », a commenté Gran Canaria, déçue. que, cependant, il a obtenu son meilleur classement des sept US Open auxquels il a participé.

Jon Rahm (+10), devenu numéro un mondial grâce à deux victoires Tour de la PGA, figurait parmi les favoris de cette deuxième grande saison hors du commun. Après une semaine compliquée en raison des conditions difficiles à Winged Foot, le golfeur de Barrika devra attendre jusqu’à Maîtres d’Augusta, reporté à la mi-novembre, pour revenir aspirer à son premier grand.

Victoire pour DeChambeau

Le golfeur américain Bryson DeChambeau a remporté son premier tournoi majeur à l’US Open, qui s’est disputé cette semaine sur le parcours historique Winged Foot, à l’extérieur de New York. DeChambeau, le seul à avoir réussi à tomber sous la normale dans la dernière journée (-3) et dans le résultat cumulé (-6), s’est séparé des pronostics et de ses rivaux basés sur des bombardements avec le pilote et une précision scientifique dans le jeu rapide.

Le golfeur californien diplômé en physique a utilisé ses calculs mathématiques pour éviter à tout moment de perdre du terrain face à son concurrent le plus immédiat, l’Américain de 21 ans. Matthieu Wolff (pair), qui a terminé six coups derrière le champion.

Bryson DeChambeau, vainqueur de l’US Open Golf . 2020

Plus loin encore le sud-africain Louis Oosthuizen (troisième avec +2), et les Américains Harris anglais (quart avec +3) et Xander Schauffele (5e + 4), qui a répondu aux prévisions d’un résultat supérieur à la normale dans les conditions difficiles à Winged Foot.

Alors que les vétérans des éditions précédentes de l’US Open à Winged Foot, comme les stars Phil Mickelson et Tiger WoodsIls ont tenté en vain de faire preuve de prudence et de respecter la configuration du terrain, DeChambeau a parcouru les raccourcis avec des coups de plus de 300 mètres et a fini par battre le résultat du vainqueur 2006 (+5) de pas moins de 11 coups.

Dans une année inhabituelle pour le golf en raison de la suspension du Open britannique et le report des Augusta Masters à la mi-novembre, en raison de la pandémie de coronavirus, les trophées des deux seuls grands, disputés sans audience, le Championnat PGA (Collin Morikawa) et l’US Open sont tombés entre les mains de novices.

[Más información: El quinteto español del US Open de Golf en 2020]