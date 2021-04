Jon Rahm et Sergio García arrivent au Masters avec une énergie renouvelée

04/07/2021

Activé à 19:58 CEST

La 85e édition des Augusta Masters est arrivée. Après l’expérience 2020 qui a été joué en novembre après avoir ajusté le calendrier du golf en raison de la pandémie de covid-19, le premier ‘Big’ de la saison revient à son calendrier habituel Avril, où les conditions du terrain varieront considérablement par rapport à celles vécues il y a seulement quelques mois.

Et parmi les candidats à se battre pour la victoire, On retrouve les deux Espagnols les mieux placés au classement mondial et avec un certain palmarès dans le tournoi des gilets verts, le Basque Jon Rahm et le Castellón, Sergio García. Tiger Woods manque le rendez-vous, dans son processus de récupération après l’accident de la route subi en Californie.

Celui qui arrive avec une énergie renouvelée et voulant enfiler la mythique veste verte pour la première fois, c’est le basque Jon Rahm. Sa récente paternité est une nouvelle impulsion pour faire ressortir son meilleur golf cette semaine dans un tournoi parfaitement adapté à son jeu.

Rahm, dans le Top10 depuis trois ans

Et c’est celle des quatre participations aux Masters, où il a toujours surmonté la coupure, Lors des trois dernières apparitions à Augusta, Barrika’s a toujours plané aux premières places (4e en 2018, 9e en 2019 et 7e en 2020).

J’avais déjà annoncé à l’avance que si la naissance de leur premier enfant, Kepa Cahill Rahm, coïncidait avec le tournoi, il abandonnerait la compétition pour être aux côtés de sa femme. Mais l’arrivée de son premier-né le 3 avril, Cela vous permet de vous concentrer pleinement sur le tournoi, et vous arrivez avec l’envie de faire beaucoup de bruit. Vous avez déjà l’expérience et le jeu pour gagner.

Pour sa part, L’Espagnol de Castellón a déjà eu la chance de remporter la victoire au 18e trou à Augusta. C’est dans l’édition 2017 qu’il a servi à faire taire les bouches cela le plaçait comme l’un des meilleurs joueurs du monde sans «majeur».

Profitez du tournoi

C’est l’histoire, et maintenant, Pour Borriol, il est clair que l’important est de profiter de tout ce qui concerne le tournoi et de laisser la pression et la tension pour une autre fois. Et encore plus après qu’il n’a pas pu contester le dernier, en novembre 2020, après avoir contracté le covid-19 quelques jours auparavant. «Cela faisait longtemps que je n’avais pas atteint un Grand avec une telle prédisposition et une telle joie», dit-il.

Augusta porte à nouveau ses azalées en avril, lorsqu’elle accueille les Masters

| .

«La bonne chose est que cela m’a donné une perspective différente et m’a fait manquer encore plus. Peut-être qu’il y a des années où vous êtes un peu frustré et vous dites « je n’ai même pas eu à venir, mais ensuite vous vous rendez compte de l’année où vous ne pouvez pas venir que c’est un endroit très spécial. Et que même s’il y a des moments où ça ne marche pas, ça vaut toujours la peine d’être ici & rdquor;, a déclaré Sergio, que vous devez toujours avoir lorsque vous pariez & rdquor ;.

Le troisième Espagnol en jeu est le vétéran de 55 ans Txema Olazábal, qui assiste à l’événement en tant que double vainqueur du tournoi, lors des éditions 1994 et 1999. Celui de Hondarribia fait partie de chaque édition, à un moment où il joue le circuit senior, même s’il ne manque pas le rendez-vous à Augusta malgré ne pas avoir passé la coupe lors des dernières éditions.

Et c’est que ce Masters compte plusieurs favoris, à commencer par le tenant du titre et numéro un mondial, Dustin Johnson, qui tentera d’être le premier joueur à répéter la victoire du tournoi depuis Tiger Woods lors de la campagne 2001-02.

Augusta, plus difficile qu’en 2020

Personne ne croit pouvoir réitérer la confortable victoire de l’an dernier (-20) dans un mois de novembre où le parcours était doux et avec des greens très réceptifs., quelque chose qui n’est pas du tout attendu cette année.

Le défenseur Dustin Johnson s’entraîne à Augusta

| .

« La défense d’Augusta, ce sont les verts », déclare le vétéran Phil Mickelson, triple vainqueur du Masters. «Si les greens sont fermes, la précision, le contrôle, les angles, tout cela devient très important pour jouer le parcours avec habileté & rdquor;, dit celui de l’Arizona.

Et dans cette ligne de difficulté que l’on attend sur les greens, En plus de Dustin Johnson, nous devrons suivre de près le vainqueur de cette semaine au Valero Open, Jordan Spieth, son ami Justin Thomas, qui a terminé quatrième l’an dernier, Xander Schauffele, deuxième en 2019, Bryson DeChambeau, celui qui frappe le plus loin, et Rory McIlroy, à la recherche du seul «Big» qui manque.