Jon Rahm et Sergio García, deux destinations différentes et le même objectif: gagner

02/03/2021 à 19:38 CET

La nouvelle saison de golf a à peine disputé les premiers tournois de 2021, et les deux meilleurs joueurs espagnols du classement mondial, Jsur Rahm (2e) et Sergio García (43) de Castellón n’ont pas manqué l’occasion de participer aux premiers tournois majeurs.

Alors que quoie Rahm n’a pas encore disputé un seul tournoi sur le circuit européen, Sergio García jouera pour la deuxième fois consécutive dans le «Desert Tour», à l’international saoudien.

Aucun d’entre eux n’a encore réussi à ouvrir son compte gagnant en 2021, mais ils ont déjà montré qu’ils y allaient., après avoir été parmi les meilleurs dans leurs participations. Cette semaine sera-t-elle bonne pour voir l’un d’entre eux remporter le titre?

Sergio, en Arabie Saoudite

Le Castellón Sergio García dispute cette semaine le troisième et dernier tournoi du ‘Desert Tour’ de l’European Tour, avec une escale en Arabie Saoudite, et où il aura comme principaux rivaux les meilleurs au monde, comme le numéro un, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau et Patrick Reed.

ÀLes deux ont quitté le PGA Tour pour se rendre au tournoi saoudien, avec une bonne incitation financière à participer. Avoir des rivaux de cette entité ne facilite pas la tâche de Sergio, qui vient d’obtenir une sixième place à l’Omega Dubai Desert Classic, et qu’il espère approuver avec un bon jeu à Saudi International.

Borriol’s n’a pas gagné sur le circuit européen depuis qu’il a remporté le KLM Open, en septembre 2019, ce qui signifie qu’il a été laissé vide dans le « putain » 2020, et oui il a réussi sur le PGA Tour, avec sa victoire au Sanderson Farms Championship, au milieu de la pandémie de covid-19.

Avec presque aucun tournoi plus tard, il a lui-même été victime de la pandémie et a raté l’Augusta Masters., contesté en novembre. Lors de ses deux premiers tournois de l’année sur le PGA Tour, il n’a pas joué un rôle de premier plan.

Bon départ de Jon Rahm

Pour sa part, le numéro deux mondial, Jon Rahm, semble avoir mis le direct en ce début 2021, et avec les modifications que vous avez apportées à votre sac, par park TaylorFabriqué par la firme Callaway.

Un changement substantiel qui ne lui a pas pris trop de temps pour s’adapter, selon les résultats, où il semble abonné à sept. Dans le tournoi des champions, à Hawaï, il a ouvert la saison avec une septième place et cette semaine, dans l’un de ses tournois préférés et où il a débuté son record, le Farmers Insurance Open, il a également signé une autre septième place.

Dès ce jeudi, il joue à domicile, à Phoenix, un endroit où il aimerait gagner devant le Passe-temps de l’Arizona qui l’adore depuis ses années de collège