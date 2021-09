Jon Rahm et Sergio García : “Ils étaient meilleurs”

États Unis scellé ce dimanche une victoire éclatante sur L’Europe  dans la Ryder Cup du Wisconsin. Les Américains ont gagné par 19-9 à une équipe européenne dans laquelle ils se sont démarqués Jon Rahm et Sergio Garcia, qui ont été notés dans les matchs en paires mais n’ont pas réussi à clôturer la compétition avec une victoire individuelle.

Les deux Espagnols ont fait le bilan du week-end après la conclusion du tournoi et ont reconnu la grande supériorité affichée par l’équipe américaine. “Ils étaient meilleurs. Ils étaient toujours au bon moment et à l’endroit exact et ils ont répondu à chacun de nos bons moments “, a réfléchi Sergio. L’homme de Castellón a également voulu casser une lance en faveur de l’équipe européenne.”J’ai beaucoup aimé et je suis fier de tout le monde. Il est temps de penser à l’édition dans deux ans”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Jon Rahm il a extrait la meilleure nouvelle de la semaine après avoir pu jouer et gagner avec Sergio. “Jouer et gagner ces jeux est de loin le plus amusant qui me soit jamais arrivé sur un terrain de golf. J’espère que nous pourrons jouer plus de fois “, a déclaré Barrika.”J’admire Seve et Olazábal et c’est revivre l’histoire de la compétition. J’espère que nous pourrons continuer à ajouter”, a-t-il ajouté.

Rahm a également fait le point sur sa performance dimanche et a donné comme clé de sa défaite le niveau sensationnel affiché par Scottie Scheffler. “Quand quelqu’un vous fait cinq birdies sur les six premiers trous, qu’allez-vous faire ? J’ai eu une opportunité qui n’est pas entrée. Je n’ai pas joué mon meilleur golf ni le pire, mais il a été brillant”, a reconnu le numéro 1 mondial.