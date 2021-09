Jon Rahm et Sergio García, l’espoir de récupérer le Ryder en 2023

in

27/09/2021 à 16h26 CEST

Victoire américaine à la Ryder Cup de Whistling Straits était dévastateur et même insultant dans le résultat (19-9) pour une équipe européenne qu’il est arrivé sans la vitole préférée, mais on attendait beaucoup plus de ceux choisis par Padraig Harrington.

L’Europe, qui a subi la pire défaite depuis l’Europe continentale, en 1979, n’a montré d’espoir que lors des deux premières journées de match. en binôme avec le jeu de résolution des deux Espagnols, etl de Castellón Sergio García, le grand leader de cette compétition et numéro un mondial, Jon Rahm

Les deux étaient les seuls à avoir retiré l’équipe européenne au cours des deux premiers jours où le jeu était en paires. Des performances décevantes de joueurs que l’on attendait beaucoup comme Rory McIlroy, Lee Westwood ou Ian Poulter. Joueurs ayant de l’expérience dans le Ryder mais qui n’ont pas performé dans leur jeu de paires.

Correctif sévère

L’Europe a subi une sévère correction dans le Wisconsin, avec une équipe américaine très motivée pour briser l’hégémonie européenne. dans cette compétition biennale – sept victoires lors des neuf dernières éditions – bien que la tâche de l’Europe soit désormais de renverser la vapeur lors de la prochaine édition.

Compte tenu de ce qui s’est passé dans ce 43e Ryder, la seule chose qui semble claire pour le moment, c’est que Jon Rahm et Sergio García, s’il ne se passe rien d’extraordinaire, ils doivent se contenter du fer de lance de l’équipe de Marco Simone (Rome) où se tiendra la prochaine édition.

Le Castellón, dans sa dixième participation, a de nouveau répondu. Borriol’s se transforme en tournoi, quel que soit son moment de forme sur le PGA Tour, et il doit être de retour dans la prochaine édition pour son leadership et son pedigree, en tant que joueur qui a remporté le plus de points dans l’histoire.

Rahm, une des références

Pour sa part, Jon Rahm, dans sa deuxième apparition, a déjà montré qu’avec Sergio, ils forment un couple presque indestructible, qui se comprend bien. et il semble qu’il y ait de très bonnes vibrations entre les deux joueurs, quelque chose de fondamental pour le succès.

Nous verrons qui sera le capitaine de l’édition 2023 sur le sol italien, mais ce qui semble clair, c’est que les deux joueurs doivent avoir un poids spécifique. et même prendre le leadership absolu dans le domaine, que personne n’a pu contribuer en dehors des Espagnols dans l’équipe de cette année.