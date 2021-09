Jon Rahm et Sergio García ouvrent la Ryder Cup contre Jordan Spieth et Justin Thomas

24/09/2021 à 6h24 CEST

. / Sheboygan

Les Espagnoles Jon Rahm, numéro un mondial, et Sergio Garcia Ils ouvriront ce vendredi la Ryder Cup lors de la présentation de l’équipe européenne face aux Américains Jordan Spieth et Justin Thomas. Le prochain affrontera Dustin Johnson et Collin Morikawa contre Paul Casey et Viktor Hovland ; Brooks Koekpa et Daniel Berger contre Lee Westwood et Matt Fitzpatrick. Puis Patrick Cantlay et Xander Schauffele contre Rory McIlroy et Ian Poulter.

Spieth et Thomas ont fait équipe pour les quatre matchs à deux à Paris il y a trois ans et ont terminé 3-1. Schauffele et Cantlay ont terminé ensemble 2-2 lors de la Presidents Cup 2019. McIlroy et Poulter sont 2-1-1 ensemble tout au long de leur carrière à la Ryder Cup.

Rahm et Garcia n’ont jamais joué en compétition ensemble. L’équipe européenne a terminé sa dernière journée d’entraînement aujourd’hui et le trophée commence vendredi à Whistling Straits avec les champions d’Europe menés 1-2 dans les enjeux.

Les États-Unis ont perdu neuf des douze dernières rencontres contre l’Europe, bien que le local Tony Finau ait déclaré qu’il voyait un changement de culture dans l’équipe américaine, en grande partie parce que six joueurs font leur première apparition à l’événement et ont tout l’enthousiasme de débuts avec triomphe. .

Les vents de vendredi devraient atteindre une vitesse de 40 kilomètres par heure, ce qui ne fera qu’ajouter de la difficulté à un parcours en forme de lien le long du lac Michigan, qui est l’un des plus difficiles auxquels ces joueurs sont confrontés. Mais ils pourraient également trouver de bonnes nouvelles sur la route, comme l’a déclaré Chris Zugel, responsable de l’entretien des parcours au parcours de golf de Whistling Straits. Selon Zugel, le « rugueux » sur le parcours reste inférieur à l’arrêt moyen du circuit : « Assez similaire à ce que vous trouveriez sur votre terrain de golf local », ce qui sera d’une grande aide pour les joueurs.

Espagnols sur le Ryder

La figure du golfeur espagnol Jon Rahm a été particulièrement agrandi en 2021, au cours duquel il a également connu les plus gros revers en dehors du terrain, mais tout cela sera d’une grande valeur pour le mettre en perspective lorsque demain, vendredi, il entamera sa deuxième apparition à la Ryder Cup avec l’équipe d’Europe. La façon dont il a traversé chaque instant a permis à Rahm de laisser derrière lui son tempérament orageux et il tente maintenant de prendre sa place en tant que force stabilisatrice pour l’Europe, un État qui viendrait naturellement en étant le meilleur joueur de son pays, de son continent et de la monde.

Lorsque le mieux classé Rahm entrera dans le détroit de Whistling pour sa deuxième apparition à la Ryder Cup vendredi, il entrera également dans la peau du mythique et du légendaire. Seve Ballesteros, Sergio García -son partenaire de la première séance en couple demain, vendredi-, et d’autres grands espagnols qui insufflent la passion dans cet événement. Il remplacera également l’Irlandais du Nord Rory McIlroy, qui fut le dernier joueur européen à atteindre ces matches en tant que numéro un mondial, en 2014.

Mais surtout, il se mettra dans la peau de Jon Rahm, un duo avec qui il se sent de plus en plus à l’aise après une année vertigineuse pleine de triomphes bouleversants et de quelques revers majeurs, sur et en dehors des terrains de Golf. “Simplemente me di cuenta de que solo han pasado 5 meses y medio desde que nació mi hijo”, declaró Rahm, “y han sucedido tantas cosas desde entonces… Casi se siente como si hubiera sido un par de años de experiencias en esos cinq mois”.

Dans le court laps de temps écoulé depuis la naissance du fils de Rahm, Kepa, le week-end précédant le Masters, le numéro un mondial a pris une avance de six coups après le troisième tour du Mémorial, seulement pour avoir alors qu’il quittait le terrain. étant donné positif au covid-19 et a dû se retirer. Rahm a répondu en se rendant à Torrey Pines et en remportant l’US Open pour son premier titre majeur, puis à égalité pour la troisième place au British Open et a commencé à se préparer pour un voyage à Tokyo et aux Jeux olympiques, mais n’a jamais pris le vol après cela. par un tiers qui était positif.

Il a également égalé l’Américain Kevin Na pour le meilleur score (14 sous la normale) des 30 joueurs du Tour Championship plus tôt ce mois-ci, mais a officiellement terminé deuxième en raison du système de notation des séries éliminatoires FedEx qu’il a donné à Patrick Cantlay. pour commencer la semaine. Rahm a tout de même empoché cinq millions de dollars pour sa deuxième place et a terminé en tête du classement mondial. Pourtant, il a remporté le trophée Vardon, qui revient au joueur avec la moyenne de score la plus basse de l’année. Mais il est vraisemblablement arrivé deuxième, derrière Cantlay, dans le vote du joueur de l’année, un résultat qui, selon lui, le motive, et qu’il pense que cela aurait pu être différent s’il avait pu conclure la victoire au Memorial, que Cantlay a fini par gagnant.

Ce revers, aucun d’entre eux, en fait, ne semble aussi irritant compte tenu de la situation dans son ensemble : sa famille est en bonne santé et il a une bonne vie dans sa maison en Arizona et un jeu de golf qui s’améliore de plus en plus. “Je pense qu’il est très facile dans la vie de se concentrer sur ce qui aurait pu être et ce qui n’a pas été”, a déclaré Rahm. “Mais c’est bien de réaliser toutes les choses positives qui se sont produites et d’oublier ces (autres) moments négatifs.”

La Rahm l’emporte sur Tiger Woods Le simple était le point culminant de ses débuts en Ryder Cup en dehors de Paris il y a trois ans. À l’époque, il était dans le top 10, mais il n’était pas aussi connu pour son jeu ou son potentiel que pour son tempérament bouillonnant. Dans un cas notable, il a répondu à un effondrement grossier à l’US Open 2017. Il a également été pris avec un microphone ouvert alors qu’il réprimandait son cadet après avoir raté un tir au championnat des joueurs 2019.

Un débat s’est ensuivi sur le moment où Rahm contrôlerait son tempérament pour atteindre son plein potentiel ou s’il avait besoin de lui pour devenir le successeur naturel d’une lignée de fans espagnols qui ont déclenché la Ryder Cup au fil des ans. Mais cela, jusqu’à présent, n’a pas été le rôle de Rahm dans l’équipe européenne, qui compte déjà son lot de vétérans en colère, dont Ian Poulter, 45 ans, et Garcia, 41 ans. Rahm a 26 ans. “En tant qu’Espagnol, il est bon de voir comment il a évolué et grandi, en plus d’être de mieux en mieux”, a déclaré Garcia. “Et vous pouviez voir qu’il se dirigeait vers ce bon côté avec son jeu.”

Rien de tout cela, bien sûr, ne signifie que ces trois prochains jours à Whistling Straits ne valent rien pour le prochain grand joueur espagnol. Aucun joueur, en particulier aucun joueur espagnol, ne quittera le golf sans un examen approfondi de son histoire en tant que contributeur à la Ryder Cup. Interrogé sur la possibilité de gagner cette semaine sur un sol étranger, Rahm a répondu avec enthousiasme que “Ce serait une très belle fin pour quelle année merveilleuse cela a été.”