Jon Rahm et Sergio García, pour leur deuxième victoire

25/03/2021 à 11:32 CET

Les Espagnoles Jon Rahm et Sergio Garcia Ils poursuivent leur deuxième victoire dans le World Golf Match Play, qui se déroule à l’Austin Country Club, dans leurs affrontements contre l’Irlandais. Shane Lowry et anglais Tyrrel Hatton.

Rahm, troisième tête de série, a battu le Colombien lors de la première journée d’un match difficile Sebastian Muñoz par un trou dégagé et tentera de remporter sa deuxième victoire dans le groupe 3 contre Lowry, qui a perdu contre l’Américain Ryan Palmer par 2 et 4.

Sergio Garcia résolu avec plus de clarté tout un « classique » européen contre l’anglais Lee Westwood, par 4 et 3, dans une confrontation qui a dominé depuis le trou 1 et qui s’est réglée après avoir joué le 15. Maintenant, il cherchera le huitième (le premier de chacun des seize groupes est classé) contre Hatton, qui a égalé avec l’anglais aussi Matt Wallace.

Le premier jour, les Français Antoine Rozner surpris l’américain Bryson DeChambeau, cinquième tête de série et vainqueur de l’US Open, pour 2 trous, et les Anglais Ian Poulter Il a battu l’Irlandais du Nord de manière convaincante, par 6 et 5 Rory McIlroy.

L’Américain Dustin Johnson, numéro un mondial, a battu son compatriote par deux Adam Long, et les deux, Justin Thomas, vainqueur la semaine dernière de The Players, a perdu contre Matt Huchar par 3 et 2.