Jon Rahm et Sergio García répètent le quatuor le deuxième jour

La Ryder cup vous avez déjà les confrontations prêtes pour le deuxième session de quatuor de la compétition, qui ouvrira la journée de samedi. L’équipe européenne est dans les cordes, avec Les États-Unis dominent de 6,5 à 1,5 points après un premier jour où la magie espagnole, avec Jon Rahm et Sergio Garcia ajoutant une victoire en quatuor et la sienne Rahm tirant une cravate à côté de Tyrrell Hatton en quatre balles, c’était la seule nouvelle positive pour ses intérêts.

Les noms des joueurs qui seront là pour tenter de combler l’écart lors de la troisième séance de la compétition sont déjà connus. Comme prévu, après sa pause dans la session de quatre balles, Sergio Garcia revient dans la formation pour rejouer avec Rahm dans les quatuors à la recherche d’une deuxième victoire espagnole. Les deux seront mesurés à Brooks koepka déjà Daniel Berger.

Le deuxième des jeux mesurera Paul Casey déjà Tyrrell Hatton du côté européen contre Dustin Johnson et Collin Morikawa. Pendant ce temps, le troisième devra faire face Viktor Hovland et Bernd Wiesberger contre les habitants Justin Thomas et Jordan Spieth. Le dernier affrontement sera le Lee Westwood et Matthew Fitzpatrick contre Patrick Cantlay et Xander Schauffele. L’Europe doit réagir pour continuer à rêver de victoire finale.