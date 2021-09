Jon Rahm et Sergio García tirent (sans grand succès) d’Europe

25/09/2021 à 23:39 CEST

Le couple espagnol formé par Sergio García de Castellón et Jon Rahm de Bizkaia est devenu le seul grand sauveteur d’Europe dans cette Ryder Cup qui se déroule à Whistling Straits (Wisconsin), avec l’objectif de tirez sur vos coéquipiers et donnez-vous une chance de gagner le tournoi ce dimanche.

Le capitain, Padraig Harrington, n’a pas hésité à les remettre ensemble dans la matinée des quatuors et le pari s’est bien passé puisque les deux Espagnols, de plus en plus imbriqués, Ils ont avancé leur match contre Brooks Koepka-Daniel Berger, par 3 et 1.

Un match très compliqué puisque les Américains ont commencé à dominer sur trois trous, bien que petit à petit, et avec un Sergio prenant la tête du couple, ils ont réussi à faire demi-tour et à prendre le premier point de la matinée.

Les autres ne suivent pas

Bien que sa grande performance matinale n’ait pas eu de continuité dans les trois autres matchs en foursome, qui a fini pour la partie américaine, à placer un inquiétant 3-9 en l’absence des quatre balles de l’après-midi.

L’Anglais Paul Casey-Tyrrell Hatton est tombé face à Dustin Johnson-Collin Morikawa, par 2 et 1, tout comme le couple ‘rookie’ Hovland-Wiesberger, qui a succombé à Justin Thomas-Jordan Spieth, par 2Up. Le couple ne pouvait pas non plus apporter quoi que ce soit Westwood-Fitzpatrick, qui perdait contre Schauffele-Cantlay, 2y1.

« Cela s’annonce comme une semaine difficile pour l’équipe & rdquor;, a reconnu Jon Rahm. “Bien que ce ne soit pas encore fini et j’espère que les choses s’améliorent & rdquor ;.

Aussi ensemble dans les fourballs

Le capitaine a recollé les deux Espagnols, qui se battaient en quatre balles avec un couple très coriace, formé par Koepka et Jordan Spieth.. Une bataille qui s’est déroulée à l’aube avec la nécessité d’ajouter pour avoir des options le dimanche.

La clé pour l’Europe dans la séance de l’après-midi était de laisser un résultat ouvert pour tenter de surprendre les simples dimanche et essayez d’imiter le ‘Milagro de Medinah’ en 2012 où l’Europe a atteint le match final en perdant 6-10 et il a réussi à renverser la vapeur pour finir par gagner 14,5 à 13,5.

Maintenant, l’Europe, contrairement à alors, et en tant que défenseur du Ryder, ils n’ont besoin que d’atteindre 14 points pour le conserver. Même si, vu les deux premiers jours, il semble difficile d’atteindre ce chiffre avec une équipe américaine grandi sous la protection de son public.