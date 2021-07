Jon Rahm, favori des Britanniques malgré l’abandon du n°1

Jon Rahm, 26 ans, a récupéré le numéro 1 mondial après avoir créé le mois dernier son record de Grand Chelem dans le US Open.

Le Basque a abandonné le trône lundi au profit de Dustin Johnson de seulement 22 millièmes dans la moyenne des points du classement mondial, mais la perception générale se maintient également en faveur de Rahm, considéré de loin comme le principal favori pour le titre dans le Britanique, le quatrième et dernier “majeur” de la saison qui se jouera du jeudi au dimanche au Royal St. George’s GC Anglais, domicile de la 149e édition du tournoi avec le plus de pedigree en golf.

À William Hill, par exemple, Jon est payé (9-1) comme vainqueur devant Koepka, qui s’échange déjà beaucoup moins à 19-1, suivi de Spieth, McIlroy, Schauffele et Thomas (21-1). Johnson, encore n°1 mondial, est valorisé (23-1) et plus loin se trouvent d’autres poursuivants comme Morikawa, DeChambeau et Hovland (31-1).

Ces chiffres sont une conséquence du moment actuel du jeu de Rahm, dont le prodigieux mois de juin a revalorisé davantage si possible son extraordinaire 2021.

Le joueur de Barrika a été largement exposé au Mémorial, où il avait la victoire en main en prenant une avance de six coups en l’absence de la dernière journée. Cependant, dès qu’il a terminé son troisième tour, il a été informé qu’il avait été testé positif au coronavirus lors du contrôle du matin, il a donc dû se retirer du tournoi et se conformer à une quarantaine qui était également sur le point de l’empêcher de participer au tournoi. US Open.

Jon Rahm a 10 top-10 dans 15 tournois en 2021 et partira de la pole aux Britanniques même s’il est le seul “major” où il n’a jamais terminé dans le top 10 : il était 11e en 2019

Grandissant face à cette adversité, Rahm s’est préparé du mieux qu’il a pu cette date et a si bien concouru qu’il a remporté son premier Grand Chelem. La semaine dernière, il a préparé les Britanniques au Open d’Ecosse et il s’est battu pour la victoire jusqu’au bout : il a terminé 7e, à deux coups du champion, Min woo lee.

Il devait être 6e ou mieux pour rester n°1, mais cela n’a pas d’importance, son jeu convainc : Rahm, avec 10 top-10 dans 15 tournois en 2021, partira de la pole aux Britanniques même s’il est le seul ‘major’ où il n’a jamais terminé dans le top 10 : il était 11e en 2019.

Jon Rahm, en action la semaine dernière au Scottish Open (.)

Andrew Redington / .

S’il casse cette statistique cette semaine, le Basque finira dans le top 10 des quatre Grands Chelems de 2021 car il était 5e du Maîtrise, 8e du Championnat de la PGA et 1er de l’US Open.