Jon Rahm joue en Ecosse pour se préparer à l’Open Championship

07/07/2021 à 18:10 CEST

Le tout nouveau vainqueur de l’US Open, Le Basque Jon Rahm revient sur l’European Tour pour la première fois depuis longtemps Et il le fait pour jouer le Scottish Open, qui débute ce jeudi au Renaissance Club, à North Berwick.

Le Basque, après avoir remporté le troisième “Big” de la saison à Torrey Pines, s’est fixé pour objectif l’Open Championship, qui sera Il jouera la semaine prochaine au Royal St. George, (Angleterre) et veut peaufiner son jeu de liens.

Rahm, numéro un mondial, Ce sera l’une des grandes attractions du tournoi, qui réunit également des stars américaines, qui profitent également de cette semaine pour peaufiner leur jeu. avant l’Open.

Presque deux ans sans mettre les pieds en Europe

En fait, Rahm est de retour sur le sol européen après un long moment, avant que la pandémie ne frappe et perturbe complètement les calendriers de l’European Tour et du PGA Tour.

La dernière fois que Barrika a joué en Europe en Espagne, en particulier à l’Open d’Espagne au Club de Campo Villa de Madrid, en octobre 2019, où il a remporté la victoire. Au total, 641 jours se sont écoulés depuis sa dernière apparition en Europe.

Pour lui, sa présence en Ecosse a suscité beaucoup d’attentes, et les organisateurs du tournoi ont été clairs dès le début. Trio stellaire pour débuter le tournoi ce jeudi (13h00) et vendredi (8h00) où il partagera le match avec le Nord-Irlandais Rory Mcilroy et le numéro trois américain et mondial Justin Thomas.

Joli groupe d’espagnols

Le tournoi, appartenant aux Rolex Series (distribue pas moins de huit millions de dollars) aura une large participation espagnole, avec les Barcelonais Alex Larrazábal et Adri Arnaus, en plus de Nacho Elvira, Álvaro Quirós, Adrián Otaegui, Sebas García Rodriguez et Jorge Campillo.

Sans doute, la meilleure préparation pour ce qui nous attend la semaine prochaine, avec le quatrième et dernier « Big » de la saison en jeu et dans les liens britanniques toujours compliqués.