Jon Rahm laisse des options pour la dernière journée de l’Open Championship

in

17/07/2021 à 21:07 CEST

Jon Rahm n’a pas réalisé le tour de rêve lors de la soi-disant “journée du déménagement”, mais il a signé une carte de 68 coups (-2), assez pour continuer avec des options de victoire au 149e Open Championship, qui se déroule sur le parcours anglais du Royal St.George’s.

Barrika a dû se contenter de soustraire seulement deux coups sur le terrain dans une journée où il est revenu bien jouer du tee au green, bien que la chance ne l’ait pas accompagné avec le putter, comme ce fut le cas le premier jour. le basque il a laissé trop d’options, notamment dans les neuf deuxièmes trous, où il a signé trois birdies à 12, 14 et 17, mais il en a laissé quelques autres qui l’auraient envoyé en haut du classement.

Jon, comme toujours, a commencé à être agressif sachant qu’il avait besoin de se rapprocher de la tête, et l’a payé avec un bogey initial qu’il a récupéré dans les trois, avec un nouveau birdie à six, ils ont encore trébuché à sept pour clôturer les neuf premiers avec 35 tirs. Rahm a obtenu ce 68, ce qui n’était pas ce qu’il avait prévu, mais cela lui permet de continuer avec des options pour soulever le Claret Jar dans le 18 final.

Météo spectaculaire

Et c’est qu’avec unes conditions météo excellentes, avec du soleil et peu de vent, il semblait que les meilleurs allaient s’échapper du sommet. Mais finalement, la différence n’est pas insurmontable, à cinq coups du leader, le Sud-Africain Louis Oosthuizen (-12).

Et est-ce que Oosthuizen n’a pas été aussi bien que lors des deux premières journées et a dû se contenter de 69 tirs (-1), de quoi continuer à mener, mais avec tout ouvert pour les 18 derniers trous le dimanche.

Derrière, de féroces poursuivants comme les Américains Collin Morikawa (68) et Jordan Spieth (69), respectivement à un et trois coups du leader. Corey Conners et Scottie Scheffler sont les deux autres joueurs devant Rahm, qui devrait déjà faire les chiffres dont il a besoin dimanche.

Meilleur tour en troisième La journée a été pour le seul Ecossais du plateau, Robert McIntyre, avec 65 coups (-5), bien qu’en retard en qualifications.