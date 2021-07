Jon Rahm, le nouveau Fernando Alonso ?

20/07/2021 à 12:38 CEST

Ceux qui le connaissent le mieux disent qu’il y avait quelque chose dans ses yeux quand, enfant, il frappait balle après balle au club de golf de Larrabea (Álava). Sa passion pour le sport lui a permis d’acquérir une technique exquise qu’il a affinée au fil des années pour devenir le numéro 1 mondial.

Rahm a été couronné premier du classement le 19 juillet 2020, 34 ans après Severiano Ballesteros. Il a été le deuxième golfeur espagnol à le faire et, 366 jours plus tard, il détient à nouveau ce record. Sa victoire à l’US Open n’a fait que confirmer le sentiment palpable dans les mensonges du circuit. Qui savait plus ou moins que ce moment, celui du basque dominant comme l’ennemi à battre, allait arriver.

Il a atterri la semaine dernière à l’Open en tant que meilleur favori des paris sur Betfair. Une carte +1 le premier jour s’est terminée par un coup de crayon avec ses chances de victoire. Mais l’évolution des jours, ramant à contre-courant du vendredi au dimanche, a honoré la légende de Jon Rahm, qui Il était troisième au Royaume-Uni mais a fini par se sentir le meilleur de tous.

Un sport qui a raté un Rahm

Le joueur de 26 ans de Barrika perpétue l’héritage des grands noms du golf national. Notre histoire commence à être comprise dans les années 70. C’est précisément en 1979 que Severiano Ballesteros, le père du golf espagnol, a conquis l’Open Championship à l’âge de 22 ans.. Tout a commencé avec Seve.

Le Cantabrique, qui avait déjà mis la Grande-Bretagne à ses pieds, a également mis les fans nord-américains dans sa poche lorsqu’en 1980 il a enfilé la Green Jacket. Ballesteros était une idole mondiale. L’Espagne a commencé à parler de Le golf. Et le succès de Seve a alimenté l’arrivée de nouveaux talents dans l’élite.

Ainsi, en 1984, Le nom de Chema Olazábal a commencé à sonner fortement à un niveau amateur. L’homme de Fontarrabie a rapidement rejoint la liste des candidats aux meilleurs tournois professionnels, apprenant chaque mouvement personnel et professionnel de son professeur et élevant le golf espagnol au rang de puissance mondiale. Après lui sont venus Miguel Ángel Jiménez et Sergio García, avec des triomphes plus irréguliers mais aussi des protagonistes de chemins consolidés.. Bien que la figure d’un leader mondial manquait.

Marquera-t-il une époque ?

Et puis Jon Rahm est apparu. Le Basque, installé aux États-Unis, a fait toutes les démarches nécessaires pour en arriver là où il en est aujourd’hui.

Aujourd’hui son histoire nous rappelle celle de Fernando Alonso. L’Asturien a accroché le public au début du millénaire avec ses victoires, attirant l’attention sur un sport sans affection. Nous aimons tous gagner et avoir les meilleurs de notre côté a conduit beaucoup d’entre nous à commencer à aimer la Formule 1.

Le golf en Espagne a environ 280 000 praticiens pour un total de 359 domaines. Pour chaque joueur existant dans notre pays, il y a en moyenne 755 joueurs mais, en pourcentage, seulement 0,6% des Espagnols choisissent ce sport.

Nous ne savons pas ce qui arrivera à Rahm et au golf. Mais la vérité est qu’aujourd’hui, nous avons le meilleur. Et faites attention car votre prochain défi pourrait se terminer avec l’hymne national et notre drapeau au sommet. Tokyo 2020 c’est ici et Jon Rahm est le grand favori pour remporter l’or. Sera-ce l’étape définitive pour l’Espagne de tricher au golf ? Jon Rahm sera-t-il le nouveau Fernando Alonso ?