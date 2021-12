Jon Rahm, légende en 2021 avec son premier ‘major’ et comme numéro un

le 20 juin 2021 Ce fut le jour le plus important de la carrière sportive de la nouvelle star du sport espagnol, le golfeur biscayen Jon Rahm, qui est devenu la légende en remportant le Ouvert à partir de États Unis et réaliser son premier « majeur » jusqu’à la fin de l’année en tant que numéro un mondial.

Ce jour, Jon Rahm, 26 ans (il a eu 27 ans le 10 novembre), a joint son nom à celui des autres vainqueurs des grands tournois nationaux de golf : Seve Ballesteros (5), Chema Olazábal (2) et Sergio García (1). C’était le huitième tournoi majeur du golf espagnol et le premier à l’US Open.

Le légendaire Seve a remporté deux éditions du British Open (1979, 1984 et 1988) et deux des Masters (1980 et 1983). Olazábal a porté la veste verte du tournoi national d’Augusta à deux reprises (1994 et 199). Et Sergio García est devenu enseignant en 2017. Mais aucun Espagnol n’avait géré l’US Open.

Rahm avait terminé troisième à l’US Open 2019 et quatrième au Masters et au PGA Championship 2018.. Et dans son dix-neuvième grand, est venu le premier grand titre. Oui le premier par un Espagnol à l’US Open.

les a fait dans le Fête des pères en Amérique, lorsqu’elle a reçu le trophée après avoir tenu dans ses bras son fils Kepa, alors âgé de trois mois (il est né le 5 avril), après une performance pleine de passion et sans erreurs qui a dépassé tous ses rivaux, le premier d’entre eux le Sud-Africain Louis Oosthuizen, qui a terminé deuxième au parcours de golf Torrey Pines à San Diego, en Californie.

Jon Rahm a réussi un putt de birdie de plus de vingt pieds au 17e trou qui lui a permis de rattraper Oosthuizen. Et il a enterré un autre putt de birdie de gauche à droite de moins de cinq mètres sur le dernier trou pour un 67 (-4) et une victoire d’un coup. Il a terminé 278 coups sûrs au total (-6) et quatre rondes de 69, 70, 72 et 67 pour ajouter son premier titre majeur.

Numéro 1

Après avoir remporté l’US Open, Rahm a retrouvé la position de numéro un mondial, bien qu’il y renonce brièvement après le prochain tournoi auquel il participe, le Scottish Open. Après avoir terminé troisième à égalité au British Open, Rahm est revenu pour monter sur le trône et ne l’a pas quitté pour le reste de l’année.

Formé à l’Université d’Arizona, le joueur de Barrika (Vizcaya) prévenait déjà petit à petit que son émergence dans un grand n’était qu’une question de temps. Avant son exploit, Rahm avait amassé douze titres en tant que professionnel : six sur le PGA Tour et six autres sur le European Tour.

En 2021, Jon Rahm a joué un total de 21 tournois avec un solde de 13 top-10 et seulement trois coupes manquées.

Dans sa grande année, il a également connu des moments particulièrement amers, comme lorsqu’il a dû quitter le tournoi The Memorial, dans lequel il défendait le titre, pour avoir été testé positif au covid-19 et lorsqu’il a mené à la fin du troisième tour avec six coups d’avantage.

Le covid-19 l’a également privé de ses premiers Jeux Olympiques. Il n’a pas pu se rendre à Tokyo car il a de nouveau été testé positif. Il a été remplacé dans l’équipe espagnole par Jorge Campillo, qui a disputé le tournoi olympique aux côtés d’Adri Arnaus.

Ou lorsqu’il a été éliminé au Masters d’Estrella Damm Andalucía en n’ayant pas réussi à se qualifier lors de la deuxième journée. « C’est la première fois que je ne veux pas voir de club de golf. J’ai besoin de repos », a poursuivi le Biscayen.

Il ne garde pas non plus de bons souvenirs de sa deuxième expérience en Ryder Cup, où il a été le joueur qui a apporté le plus de points (3,5) à l’équipe européenne, battue par les États-Unis sur le parcours de Whistling Straits à Haven, Wisconsin, par un score retentissant : 19-9.

Des moments d’amertume qui n’éclipsent pas une année qu’il n’oubliera jamais car c’était sa consécration, comme celles vues comme une légende du golf mondial et du sport espagnol. .