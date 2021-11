Jon Rahm ne jouera plus avant janvier

23/11/2021 à 20:56 CET

Le récent vainqueur du DP World Tour Championship et de la ‘Race to Dubai’ 2021, l’Américain Collin Morikawa, a en ligne de mire le Basque Jon Rahm, dans son objectif de le détrôner du numéro un mondial.

Avec sa victoire à Dubaï, Le jeune californien s’est classé deuxième mondial, à moins d’un point du basque. Rahm a réussi à résister à l’attraction de Morikawa, bien que la présence du Nord-Américain dans le tournoi de Tiger Woods, le Hero World Challenge, où Rahm a déjà annoncé qu’il ne serait pas, pourrait le conduire à surpasser l’Espagnol au titre mondial.

La vérité est que Rahm reste une semaine de plus en tant que numéro un mondial et etCela fait 26 semaines consécutives, correspondant à Jordan Spieth, et seulement six de Vijay Singh, qui a atteint 32 ans, et qui se classe douzième.

Je n’ai pas voyagé à Dubaï

Rahm a décidé à la dernière minute de ne pas participer au DP World Tour Championship lorsqu’il est arrivé avec de nombreuses options pour gagner le tournoi et la « Race to Dubai » comme il l’a réalisé en 2019, bien que finalement, dIl a eu l’idée de passer plus de temps en famille après une année excessivement épuisée.

Son intention n’est pas de concourir à nouveau avant le tournoi PGA Tour Champions, qui se tiendra à Hawaï, du 6 au 9 janvier. Ce sera le moment où Rahm remettra sa salopette après une longue interruption de deux mois.

En cas de victoire de Morikawa dans le Hero World Challenge, Rahm perdrait le numéro un, même s’il pourrait le récupérer une semaine plus tard en raison des réajustements du classement mondial.

Après le tournoi de Dubaï, les joueurs espagnols ont à peine bougé dans le classement. Le mouvement le plus significatif a été la promotion d’Adri Arnaus, qui est passé de la position 153 à 140, dépassant Rafa Cabrera-Bello, 149 dans la classe mondiale.