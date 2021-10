Jon Rahm parie sur un tournoi à Valderrama

Jon Rahm plaisante avec Nacho Elvira lors de la séance d’entraînement aujourd’hui à Valderrama. © RC Valderrama

Jon Rahm a comparu ce mardi devant les médias en prélude à la Estrella Damm Andalucía Masters de Valderrama, tournoi de tournée européenne qui commence ce jeudi. Le golfeur de Barrika a lancé une épreuve. Il a promis de parler à tous ceux qui en ont besoin pour s’assurer que l’Espagne, et en particulier Valderrama, réalise à l’avenir un tournoi commun de l’European Tour et de la Tournée de la PGA. De plus, vous avez passé en revue de nombreux sujets intéressants. Ça vaut vraiment le coup : la prémonition de sa femme Kelley, son surnom préféré, « l’appel » de Sergio, Valderrama, ce qu’il a appris de l’Open d’Espagne …

Le mot numéro un au monde… «Je vais faire ma part pour que le PGA Tour et l’European Tour aient un tournoi ensemble ici, Valderrama le mérite. En plus d’être un excellent parcours de golf, ce serait un changement par rapport aux parcours sur lesquels nous jouons sur le PGA Tour. Là tout consiste à frapper un bon Drive, un fer 8 le plus haut possible et si vous manquez le green, le blaster… c’est très répétitif ».

Le surnom que vous aimez le plus… « J’ai eu beaucoup de surnoms dans ma vie, j’aime bien « Rahmbo », qu’ils utilisent beaucoup aux États-Unis, « el León de Barrika » et je préfère aussi « el morrosko » comme m’appelait Corti (José Manuel Cortizas, journaliste pour El Correo récemment décédé) quand il a écrit sur moi, aucun des trois n’est favori ».

L’importance particulière de Valderrama dans sa carrière … « Gagner sur ce parcours serait très spécial, non seulement parce que ma relation avec le golf a commencé ici lorsque des amis de mes parents sont venus à Ryder, mais à cause de l’histoire qu’il a de grands tournois et à cause des joueurs qui ont gagné ici, comme Sergio Garcia. Ce serait quelque chose d’unique d’ajouter mon nom à la liste de ces gagnants ».

Les conditions du terrain… « Valderrama est un terrain très difficile, ce qui accentue toute faiblesse que vous avez dans votre jeu. Celui qui gagne est un gagnant mérité, il n’y a pas de chance ici, c’est lui qui peut supporter mentalement la lutte de jouer dans ce domaine. Il y a deux ans, j’ai bien joué et j’ai terminé deuxième, j’espère pouvoir ajouter une victoire à Valderrama à mon palmarès ».

L’Andalousie, en tant que destination touristique … « Il n’y a pas de meilleur endroit pour des vacances de golf que l’Andalousie, tout y est : il y a du soleil, de bons parcours, ils vous traitent très bien, vous mangez bien… tout y est. »

Une année complexe sur le plan psychologique avec un moment clé… « Cette année, j’ai moins parlé avec Joseba (Joseba del Carmen, coach sportif). Nous avons fait du bon travail depuis 2014 et depuis la naissance de mon fils Kepa en avril, j’ai suivi bon nombre de ces leçons. Il y a eu beaucoup de changement mental et je pense que cela a été remarqué sur le terrain de golf. Ça a été une année d’apprentissage, je peux seulement dire que ça a été une grande année, les mauvaises choses, comme les points positifs pour Covid dans le Mémorial et les Jeux Olympiques, je les mets entre guillemets car il y a eu des gens qui ont beaucoup plus souffert du Covid ».

La victoire de Rafa Cabrera Bello à l’Open d’Espagne… « Je n’ai pas pu voir Rafa Cabrera Bello, je suis très content pour lui, il n’a pas eu sa meilleure année, mais juste après la naissance de son enfant, il finit par gagner un tournoi. J’étais un peu partagé car je connais Adri depuis longtemps et ça aurait été sa première victoire. Je préfère qu’un Espagnol ait gagné l’Open d’Espagne ».

Aduriz lui dit déjà de se préparer… « Je ne suis pas très sensible à la popularité, sur le terrain je suis mon truc. Hier, j’ai dîné avec Aritz Aduriz et il m’a préparé à ce que Bilbao peut être quand j’irai en décembre. Ma façon de penser à moi-même n’a pas changé, je suis le même garçon de Barrica, mais avec les choses que j’ai faites, il y aura plus de gens qui me connaîtront ».

Le style de jeu d’un terrain comme Valderrama sur un circuit comme le PGA Tour… « Pour ceux qui croient que la distance est primordiale, ici il faut venir jouer au golf, il faut s’adapter au parcours et frapper certains coups à certains endroits. Vous ne pouvez pas y jouer car si ça tourne mal, ça se termine très mal. J’adorerais s’ils pouvaient faire un tournoi important, avec des points de Fedex et de la Race to Dubai. Avec l’histoire et l’envie de golf qu’il y a dans ce pays, j’espère que ça arrivera ».

L’Open d’Espagne et la phrase du père de Tiger Woods à son fils… « Je ne pense pas que j’aurais de l’anxiété à Madrid, parce que c’est quelque chose que je n’ai jamais eu, c’est plus comme avoir trop envie de bien faire contre eux, quelque chose qui peut arriver. En fait, je me souviens d’une interview où le père de Tiger Woods est tombé malade, dans laquelle Tiger a dit qu’il jouait le Masters pensant le dédier à son père, et donc ne jouait pas de la même manière que d’habitude, et était quatrième. Quand il l’a dit à son père, Earl lui a dit de ne plus jamais jouer un tournoi pour quelqu’un d’autre que lui-même. Je pense que je me suis perdu là-dedans, je voulais tellement jouer pour le pays, que j’ai oublié de jouer pour moi-même, alors que c’est précisément la façon de faire de son mieux au golf et de divertir les gens. Après deux ans sans jouer en Espagne, je voulais bien faire, leur offrir la troisième victoire d’affilée et j’ai fini par sortir de moi-même ».

Numéro un mondial… « Le plus dur pour être numéro 1 mondial, c’est de rester. Je suis arrivé l’année dernière et je l’ai perdu au bout de deux semaines. Mais je pense que c’est la conséquence d’un bon jeu, il faut juste continuer à bien le faire, et c’est pourquoi chaque fois que j’arrive sur un terrain, je veux bien jouer et montrer que je suis numéro 1 ».

Deux conseils bien spécifiques aux enfants… Ce que je veux dire, pour les enfants qui voient cela, ce sont deux choses : si vous pensez que vous allez être numéro 1, comme je l’ai fait étant enfant, dites-le, peu importe ce qu’ils vous disent. Quiconque est devenu le meilleur dans quelque chose l’a cru et l’a rendu public. Dites-le si vous le croyez et entraînez-vous, ce qui est l’autre élément fondamental, puisqu’il n’y a pas de trucs ou quoi que ce soit de spécial pour être numéro 1, il s’agit de travailler de nombreuses heures et d’avoir beaucoup de détermination pour atteindre vos objectifs. . Pas seulement pour le golf, c’est valable pour tout dans la vie, si vous voulez être le meilleur dans quelque chose, vous devez travailler très dur et avoir beaucoup de discipline ».

La connexion de Valderrama avec Sergio García … « Pendant que j’étais avec Sergio à la Ryder Cup, nous ne parlions de rien d’autre que de ce que nous avions devant nous, il n’y avait pas de temps pour Valderrama, mais aujourd’hui en jouant quelques trous ici, j’ai pensé à écrire à Sergio parce qu’il peut surement me donner des conseils. C’est un domaine dans lequel n’importe quel trick ou toute expérience peut aider, car il faut apprendre à le jouer et adapter son jeu au terrain, dans lequel chacun a son propre style. Il y a toujours des drapeaux, des greens ou des sorties où il y a de meilleurs échecs que d’autres, comme si vous l’envoyiez à droite à 16, vous êtes perdu, alors là les conseils de quelqu’un comme Sergio sont toujours les bienvenus. Bien sûr, il faut dire que si Sergio frappe bien la balle, du tee au green il y en a très peu dans le monde à son niveau, donc je ne suis pas surpris qu’il ait gagné ici plusieurs fois. »

Le mythique 17e trou… « Le 17 est un trou qui dépend beaucoup du vent, car s’il est favorable c’est relativement facile si vous êtes sur le fairway, mais c’est un green peu profond où il faut être très précis, et selon le drapeau il y a des jours où ça tu signe les deux putts. Peu importe où vous le regardez, vous devez réussir quatre bons coups pour réussir un birdie, il n’y a pas de birdies de routine. En fait, il n’y a pas de pairs sans stress sur l’ensemble du terrain. »

Un résultat gagnant possible… « Je n’ose pas prédire un résultat gagnant car ils m’ont dit qu’ils voulaient les greens les plus durs pendant le tournoi, et avec le vent qu’il y a… mauvais sujet. La seule chose que je sais, c’est que si tu fais quatre jours dans ce domaine, tu es dans le top 10 100% du temps, et parfois c’est même gagné avec ça. Bien sûr, si le vent est toujours fort et que les greens sont durcis, je serais surpris si le résultat était meilleur que -5, mais comme je l’ai dit à Madrid, j’espère que le résultat gagnant est le mien ».

La prémonition de Kelley… «Cela a été une année avec beaucoup de bonnes choses et au cours de laquelle il y a eu aussi des coups, et bien sûr, être père a été la principale aide pour les surmonter. Bien sûr, je dois donner tout le mérite à ma femme Kelley parce qu’elle m’a toujours dit que dès que je serais père, je gagnerais mon premier majeur, et elle avait raison. Elle a vu quelque chose dans ma personnalité ou dans ma façon d’être qui lui a fait penser ça, et c’est clair que ça m’a beaucoup aidé, car même si je me soucie toujours, en tant que compétitrice, de tout ce qui se passe sur le terrain, c’est clair que si la journée ça ne va pas et que je suis en colère, je le vois et ça s’en va. Et j’ai toujours dit que si vous êtes bien en dehors du terrain, vous serez bien sur le terrain. Le golf n’est pas tout, c’est une partie importante de ma vie, mais être une bonne personne, un bon père, un bon ami est bien plus important… Et j’ai fini de comprendre cela cette année ».