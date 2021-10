Jon Rahm part en favori à Valderrama

13/10/2021 à 11h27 CEST

Le golfeur espagnol Jon Rahm, numéro un mondial et champion du dernier US Open, est la figure principale et favorite du tournoi Estrella Damm NA Andalucía Masters, appartenant au circuit européen et qui se jouera à partir de ce jeudi sur le terrain du Real Club Valderrama, à la ville de Cadix de San Roque.

Le joueur basque de 26 ans veut ôter l’épine de sa dernière participation, en 2019, lorsqu’il avait terminé deuxième après le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout, finalement vainqueur et participant également à l’édition imminente qui se jouera pendant quatre jours, jusqu’à dimanche.

Dans cette édition de l’Andalucía Masters, quatre-vingt-dix des 126 participants sont vainqueurs sur l’European Tour et dix-sept ont gagné sur le circuit en 2021.

De plus, vingt golfeurs du campus ont défendu le drapeau européen à la Ryder Cup et onze figurent parmi les 100 meilleurs au classement mondial.

Jon Rahm Vous savez déjà ce que c’est que de gagner sur l’European Tour sur le sol espagnol, alors maintenant vous voulez essayer de gagner sur l’un des parcours les plus célèbres d’Europe qui a accueilli, entre autres tournois, la Ryder Cup.

Un autre des Espagnols participants qui arrive à Valderrama plein de morale est le canari Rafa Cabrera Bello, qui a sorti sa meilleure version du jeu pour être sacré champion le week-end dernier à l’Open d’Espagne, joué au Madrid Country Club.

Le golfeur canarien, professionnel depuis 2005, a inscrit son nom en lettres d’or à l’Open d’Espagne, un titre qui rejoint trois autres précédemment obtenus sur l’European Tour.

Ces joueurs accompagneront, entre autres, les Danois Thomas Bjørn, l’allemand Martin Kaymer, l’anglais Matt Fitzpatrick et l’autrichien Bernd Wiesberger, également des joueurs de Ryder qui seront à Valderrama.

Kaymer, vainqueur de deux majeures, a terminé deuxième de l’édition 2020 d’un seul coup de l’Américain Jean catlin, qui viendra défendre à Valderrama l’un des trois titres de l’European Tour qu’il a remporté en l’espace de huit mois.

Bjørn Il est le golfeur danois le plus titré avec quinze victoires sur l’European Tour et trois Ryder Cups en tant que joueur.

Fitzpatrick a remporté son sixième titre ‘European Tour’ l’année dernière au ‘DP World Tour Championship’ à Dubaï et Wiesberger, un débutant à Valderrama l’année dernière, a remporté huit titres de l’European Tour.

L’équipe du tournoi a un autre numéro un, l’Espagnol Santiago Tarrio, leader incontesté de l’ordre du mérite du ‘Challenge Tour’ après avoir cumulé deux victoires et neuf ‘top ten’ tout au long de l’année et avec une carte garantie pour le ‘European Tour’ en 2022.

Depuis 1966, les meilleurs joueurs du monde sont passés par la communauté andalouse pour disputer vingt et une éditions du Volvo Masters, onze de l’Open d’Andalousie, onze de l’Open d’Espagne, sept de l’Estrella Damm NA Andalousie Masters, trois ‘Volvo World Match Play Championship », trois coupes du monde, deux « championnats du monde de golf » et quatre tournois ouverts de différentes dénominations.

La Ryder Cup 1997, au cours de laquelle le Cantabrique Seve Ballesteros a dirigé l’équipe européenne vers une victoire épique contre les États-Unis, a été le tournoi le plus important jamais joué en Andalousie.