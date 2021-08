Jon Rahm partage la tête avec McIlroy et Sums à Baltimore

27/08/2021 à 02:51 CEST

L’Espagnol Jon Rahm, numéro un mondial, l’Irlandais du Nord Rory McIlroy et l’Américain Sam Burns mène avec 64 coups sûrs (-8) le tournoi BMW Championship, qui aura lieu ce jeudi au Caves Valley Golf Club de Baltimore.

Un autre espagnol, Sergio Garcia, a clôturé avec 65 coups (-7) et était à la quatrième place. Le Mexicain Abraham Ancer et l’Américain Patrick Cantlay, ont terminé à la cinquième place avec une carte de 66 coups (-6), deux derrière les trois leaders.

Rahm a produit huit birdies ce jour-là, cinq en première mi-temps et trois autres en seconde. Une performance similaire a eu McIlroy, ancien numéro un mondial, qui a réalisé un aigle et sept oiselets, mais a gâché sa route avec un bogey. Sums a résumé sa journée positive avec huit birdies.

Le Mexicain Ancer a produit sept birdies jusqu’à la normale 3 du 17e trou, lorsqu’il a réussi le seul bogey du match. La journée a également été positive pour le Colombien Sebastián Muñoz, l’Argentin Emiliano Grillo, le Chilien Joaquín Niemann, le Mexicain Carlos Ortiz et le Vénézuélien Jhonattan Vegas. Muñoz et Grillo ont enregistré 67 coups (-5) et étaient à la septième place, qu’ils partagent avec 10 autres rivaux. Niemann et Ortiz ont livré des cartes de score de 68 coups (-4) et ont partagé la 19e place avec huit autres golfeurs. Vegas a terminé le tour avec un record de 69 (-3), le même qui a permis à 13 autres joueurs de se partager la vingt-neuvième place.