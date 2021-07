Jon Rahm perd la tête à l’Open écossais

in

10/07/2021 à 21h25 CEST

.

Le Belge Thomas Detry (-14) reste devant le Scottish Open avec 14 coups sous la normale, correspond à l’anglais Matt Fitzpatrick, qui s’est hissé à la première place après avoir délivré un carton de 67 coups (-3) lors de la troisième journée ce samedi au Renaissance Club, à North Berwick (Écosse).

Numéro un mondial, l’Espagnol Jon Rahm a commis une erreur avec le putter et a signé sa pire journée jusqu’à présent dans le championnat, avec un -2 qui l’a fait redescendre de la première place (-13).Rahm, remarquable dans la suite de son jeu, il a réussi trois bogeys, sur les trous 1, 3 et 16, qui ont entaché ses 5 birdies. C’est un trait du binôme qui mène le classement.

Heureusement pour Rahm, le Belge a également réalisé son pire bilan du tournoi avec un -3 qui lui a permis de conserver provisoirement la première place.

Un leadership qu’il partage avec le numéro 7 mondial, l’Anglais Matt Fitzpatrick, qui se battra ce dimanche pour son septième titre sur le circuit européen.

L’Espagnol Adrián Otaegui a inscrit six birdies et un eagle, pour 2 bogeys, pour signer un -6 qui le laisse à 4 coups de la première place (-10). Son compatriote Álvaro Quriós a battu le peloton au minimum (-1) et avec -9 il partage une position avec le troisième mondial, l’Américain Justin Thomas.

L’aussi américain Collin Morikawa, quatrième au classement mondial, a fait une autre manche irrégulière dans laquelle il n’a pas réussi à améliorer le par sur le terrain et avec -5 il est encore loin de la zone noble.