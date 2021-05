Jon Rahm perd sa première “ coupe ” depuis juin de l’année dernière

08/05/2021 à 16:25 CEST

Le Basque Jon Rahm n’a pas pu surmonter la coupure au Wells Fargo Championship, tournoi du PGA Tour, cela se dispute au cours de Quail Hollow, en Caroline du Nord.

Rahm, qui a signé 70 coups (-2) le deuxième jour, n’a pas pu se remettre des 76 (+4) du premier jour qui l’ont alourdi le vendredi, pour un total de +4.

L’Espagnol n’a pas perdu une coupure depuis le 14 juin 2020, lorsqu’il n’a pas réussi à participer au Défi Charles Schwabb le week-end. Une mauvaise journée d’ouverture n’a pas pu le rattraper vendredi, malgré ses tentatives pour entrer dans le cut marqué à +2.

Cabrera-Bello, également à l’extérieur

PDe son côté, le Canarien Rafa Cabrera-Bello n’a pas non plus pu entrer dans le week-end, qui avec des tours de 74 et 73 coups, est rentré à la maison avec +5.

Les Américains Patrick Rogers et Gary Woodlands ainsi que l’Anglais Matt Wallace ont fini par partager la tête. à la fin du deuxième tour avec un cumulatif de 136 coups (-6), un devant son compatriote local Kramer Hickok (137, -5), qui a terminé quatrième.