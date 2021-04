Jon Rahm pratique la magie du trou en un à Augusta … traversant l’eau avec trois bateaux!

Nouvelles connexes

Il reste moins de 48 heures avant le début de la Maîtres d’Augusta. Le rendez-vous important dans le monde du golf manque l’espagnol Sergio Garcia après avoir été testé positif au coronavirus, mais il y a un Jon Rahm que ce mardi il fête ses 26 ans et qu’il l’a célébré comme il le sait: avec un coup magique qui n’a pas tardé à devenir viral.

Jon Rahm avec une frappe plate, a surmonté l’obstacle d’eau et l’a fait en faisant rebondir le ballon plusieurs fois. Ce n’était pas la fin de tout, mais après avoir surmonté le lac, la balle a frappé le green et avec une trajectoire courbe et descendante, elle a fini par pénétrer dans le trou.

Un coup qui, s’il s’était produit au Masters, serait devenu l’un des meilleurs de tous les temps. Il s’agit du deuxième trou de Jon Rahm en un dans les jours précédant le tournoi. La probabilité d’obtenir deux trous en un sur deux jours consécutifs n’existe pas, en fait, seuls 9% des golfeurs réussissent dans leur carrière professionnelle à signer plus de trois trous en un.

Après l’exploit, le basque a parlé de la situation actuelle qui existe dans le monde. « Je ne pourrai peut-être pas voir ma famille pendant longtemps. Espérons que la pandémie passe le plus tôt possible. Et si je ne peux pas les voir, voyons si je peux leur donner une bonne joie ce week-end », a déclaré Rahm.

Cadeau d’anniversaire

A 26 ans, le golfeur rêve de faire quelque chose de grand à l’Augusta Masters et après la journée de lundi, il a assuré qu’il espérait apporter de la joie à sa famille: « Chaque année, c’est l’anniversaire de Seve et Sergio a gagné (2017) dans lequel aurait été Le 60e anniversaire de Seve. J’espère que le fait que ce soit mon anniversaire cette semaine me donnera de la chance. J’espère vous faire plaisir cette semaine. «

Jon Rahm, à l’Augusta Masters 2020 .

Aux Augusta Masters, Rahm peut retrouver le numéro un mondial. Pour ce faire, vous devez être dans le top cinq et aussi en fonction de ce que vous faites Dustin Johnson dans Géorgie (États-Unis). À ce jour, et avec cette étape importante d’avoir été le leader du classement mondial, le Basque a réussi à gagner douze Tour de la PGA et Tournée européenne, en plus d’atteindre le Ordre du mérite de la tournée européenne.

Du Top dix des majors, celle de Barrika Il a déjà conquis quatre et tout avec 26 ans. Maintenant, le grand défi de sa carrière est de finir par remporter l’Augusta Masters et de devenir le quatrième espagnol à le faire après avoir réussi. Severiano Ballesteros, Jose Maria Olazábal et Sergio García.

