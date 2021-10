Jon Rahm raccroche temporairement les clubs de golf et ne répond même pas à l’appel de Tiger Woods

20/10/2021 à 20h59 CEST

Le numéro un mondial Jon Rahm ne veut rien avoir à faire avec le golf pour les prochaines semaines, et n’a même pas répondu à l’appel de Tiger Woods pour participer au tournoi qu’il parraine, le Hero World Challenge.

Celui de Barrika, qui s’est retrouvé saturé de golf après les deux tournois consécutifs en Espagne et où il n’a pas pu offrir son meilleur niveau, Il a déjà annoncé qu’il n’avait aucune envie de toucher les clubs dans les prochaines semaines. Son seul dévouement sera de profiter de sa famille et de son fils Kepa dans sa résidence en Arizona.

Et c’est que Rahm n’a même pas envisagé la possibilité de jouer un tournoi dont il était un habitué, le Hero World Challenge, sponsorisé par Tiger Woods. et dans laquelle il a déjà remporté la victoire il y a deux ans.

Oubliez le golf

Le Basque a proposé d’oublier le golf jusqu’au tournoi final de l’European Tour, le DP World Tour Championship, qui se jouera au Jumeirah Golf Satate, à Dubaï, du 18 au 21 novembre. D’ici là, ne cherchez pas Rahm car il sera littéralement « disparu ».

Vers la tournée européenne encore Il lui reste trois étapes avant Dubaï, le Mallorca Golf Open, qui débute ce jeudi à Santa Ponsa, le Portugal Masters et l’Aviv Dubai Championship.

Pour sa part, Sur le PGA Tour, la saison a déjà commencé, mais Rahm ne participera qu’en janvier prochain. Le tournoi Tiger, se jouera du 2 au 5 décembre et mettra en vedette la constellation d’étoiles, csur les absences notables de Rahm et Dustin Johnson, qui allègue également la fatigue après une longue saison.

Il y aura Attendez donc quelques semaines pour pouvoir revoir Rahm en action, arrivé en Espagne pratiquement sans essence et son jeu en pâtit., sans pouvoir opter pour la victoire dans aucun des deux tournois.