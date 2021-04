Jon Rahm réapparaît ce jeudi au Farmers Insurance Open

27/01/2021 à 22:22 CET

Le PGA Tour revient ce jeudi dans l’un des tournois les plus historiques -Surtout pour Tiger Woods, avec huit victoires-, en ce début de saison. Il s’agit de Farmers Insurance Open, un tournoi sur le circuit américain qui mettra en vedette Jon Rahm

Le basque, qu’il a dû se retirer d’American Express avec des problèmes de dos, semble avoir surmonté les problèmes et fait face à un tournoi où il se sent très à l’aise, et où toujours dans la lutte pour la victoire.

En fait, C’était son premier triomphe en tant que professionnel, en 207, alors qu’en 2019 il terminait cinquième et l’année dernière, il ne cédait qu’aux mains de l’Australien Mark Leishman, qui a remporté la victoire, pour une deuxième place aux Espagnols.

Sans Tiger Woods

Désormais, avec la saison encore naissante, les grands joueurs reviennent sur le terrain de La Jolla (Californie), dans un tournoi où le grand absent sera Tiger Woods, qui se remet d’une opération au dos, le cinquième de sa carrière.

Bien que sans bois, il y aura un spectacle, à commencer par Rahm lui-même, numéro deux mondial, qui poursuit son processus d’adaptation au nouveau matériel qu’il a commencé à utiliser, de la marque Callaway, et qui affecte également sa balle, de la marque américaine.

Ses débuts dans le Tournament of Champions n’ont pas été mauvais du tout puisqu’il a atteint une septième place exceptionnelle, dans sa première avec sa nouvelle marque, qu’elle a utilisé pendant les semaines précédant le retour de la concurrence et avec laquelle il semble se sentir plus que confortable.