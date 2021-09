Jon Rahm remarque après avoir terminé deuxième de la FedEx Cup

Jon Rahm a terminé deuxième le Coupe FedEx. Il est sorti quatre coups de Patrick Cantlay et finalement terminé un. Juste un coup court pour remporter la FedEx Cup et le chèque de 15 millions de dollars. Jamais un golfeur espagnol n’a été aussi proche de l’atteindre. Le mélange de sensations en fin de parcours était plus qu’évident…

Le solde de la journée, beaucoup de crédit de Cantlay… «J’étais à court de quelques coups. Je pense que la section des trous de 10 à 12 a été la clé parce que j’ai pu lui mettre plus de pression là-bas et je ne l’ai pas fait. Dans le même temps, j’ai obtenu ici mon plus bas résultat en quatre jours, dans un peloton qui est généralement très dur pour moi. De plus, Patrick a joué au golf spectaculaire. Il a commencé avec quatre coups d’avantage et même si j’ai été le meilleur ici cette semaine, il a continué à gagner. Il a joué de façon spectaculaire. Sa récupération au 17e trou pour bogey et le deuxième coup au 18e rendent ce qu’il a réalisé encore plus impressionnant. Il a gagné le tournoi, il a joué incroyable ».

Il y a encore des objectifs à battre pour cette année… « Je ne me sens pas vainqueur du tournoi parce que je ne l’ai pas été. C’est la raison pour laquelle nous jouons avec ce système. C’est vraiment rare d’avoir un sentiment de déception quand on a gagné cinq millions de dollars. J’ai donné tout ce que j’avais et ce n’était pas assez. C’est ce qu’il y a. Je rentre chez moi avec un beau fils et ma belle femme, pour me reposer un peu. L’année n’est pas terminée. Il y a encore quelques très bons tournois et deux autres en Europe”

Solheim Cup : Pedersen, Carlota et Reid donnent le commandement à l’Europe quand elle avait l’air plus mocheCantlay gagne à nouveau Jon en toute justice, mais sans le battre sur le terrain

Suivez-nous également sur Telegram sur la chaîne @tengolf