Jon Rahm reste aux portes du premier titre de 2022, mais maintient le numéro 1 de la PGA

Jon Rahm a clairement indiqué lors de la nomination initiale de 2022 que pour le renverser, vous devez jouer un golf de plusieurs carats et l’affichage espagnol a été prodigieux. Quand on égale le record de tous les temps pour les coups sous la normale dans le Tournée de la PGA, 33, et ne soulève pas de titre, il n’y a guère d’autre analyse que de comprendre qu’il y avait un rival dans une autre orbite. C’était Cameron Smith, qui a remporté le Tournoi des Champions Sentry avec un -34 dans un tournoi dans lequel jusqu’à trois joueurs étaient au-dessus de la marque précédente.

L’Australien a dû casser le compteur du PGA Tour pour arracher la victoire à Rahm ce dimanche. Il n’y a qu’un pour mettre l’un ou l’autre. L’Australien a gagné parce qu’il a été meilleur que l’Espagnol, plus solide, plus régulier et plus confiant. Jon a laissé comme consolation la deuxième place, le 69e top 10 de sa carrière et le maintien du numéro 1 mondial. Cela dure déjà 33 semaines, dépassant Vijay singh, après l’américain Collin Morikawa rester en arrière.

Le duel Smith-Rahm n’a pas déçu. Aux birdies à 4, 5 et 8 de l’Australien, excellent botteur, n’ont répondu que par un birdie de l’Espagnol à 5 ​​pour tenter de ne pas laisser son adversaire s’échapper. Deux birdies dans le 9 ont gardé le revenu de Cameron en deux coups. Jon a pressé avec un nouveau birdie le 11 et tous deux ont également battu les trous 13, 14 et 15. Le duel était d’un très haut niveau et l’inspiré Jones, avec son incroyable tour final de 61 impacts (-12), est également arrivé avec le crochet pour leur faire face mais sans l’option du triomphe.

Coup gras sur un beau trou.

Au dernier trou, un très long par 5 de 617 mètres, l’Australien est arrivé avec un coup d’avantage après avoir tracé des paires à 16 et 17. Leur birdie les a portés à -8 et -7, respectivement, au quatrième tour pour un total de -34 avec une victoire finale pour Cameron Smith qui a battu le record de l’histoire du North American PGA Tour en 72 trous, et -33 pour le Biscayen qui commence l’année en force et avec de belles sensations.

Rahm a terminé les quatre jours du tournoi avec un record d’or, à égalité, le plus grand nombre de birdies en 72 trous, un total de 32. Encore une triste consolation car il lui manquera toujours d’être proclamé champion. Malgré la défaite, la deuxième place est un début de saison exceptionnel pour l’Espagnol qui défend avec succès sa première place au classement mondial. Jon ne concourra plus avant la dernière semaine de janvier pour le Ouverture de l’assurance des agriculteurs, qui se jouera dans Pins Torrey, San Diego, son champ talismanique qui lui a valu sa première victoire régulière sur le PGA Tour et son premier grand, le US Open qu’il a conquis l’année dernière.

