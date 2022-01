Jon Rahm reste sur le point de triompher à Hawaï

l’australien Cameron Smith a réussi à vaincre Jon Rahm après un duel passionnant et très serré, pour remporter le tournoi de golf de championnat à Kapalua (Hawaï) avec 258 coups (34 sous la normale), un de moins que le numéro un mondial. et deux de son compatriote Matt Jones, qui a terminé aujourd’hui avec 61 coups sûrs après une belle performance.

Un championnat joué de main de maître par les deux golfeurs, qui ont atteint ce dernier tour à égalité et dans lequel il a dépassé l’un et égalé l’autre le record de coups sous le par dans l’histoire du PGA Tour, détenu depuis janvier 2009 par l’Américain Pat Pérez lorsqu’il a remporté le Bob Hope Classic avec 327 coups (-33 sous le par pour le champ -72-).

Sur le Kapalua Plantation Course, Cameron Smith (64 64 64 65) a rapidement pris la tête de cette dernière manche et avec quatre birdies pour deux de Rahm (66 66 61 66) il a atteint la seconde moitié du parcours avec deux coups d’avance.

Au 11e trou, un par trois, que les Espagnols ont réussi à résoudre en deux coups, l’avantage de l’Australien s’est retrouvé dans un impact mais à partir de là, il a copié la carte du joueur basque – quatre autres birdies en 13, 14, 15 et 18 – pour remporter le tournoi.

La troisième place du podium revient à Matt Jones (70, 67, 62, 61) qui a fait un tour dans lequel il a frappé avec deux eagles, les trous 13 et 15 -par 4 et 5 respectivement- et huit birdies, qui l’ont un moment jumelé à Rahm, qui finalement en 18 a ajouté son dernier birdie pour le vaincre.

Pour sa part, l’Américain Collin Morikawa, qui tentait d’arracher le titre mondial à Rahm, a réalisé son meilleur tour aujourd’hui avec 62 coups et a terminé à la cinquième place avec 267.