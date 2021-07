Jon Rahm révèle qu’il est né avec un pied bot et donc son backswing plus court

Jon Rahm, qui est venu à Royal Saint-Georges, à Sandwich (Angleterre), comme grand favori pour remporter le Open de Grande-Bretagne Dès ce jeudi, il a révélé lors de la conférence de presse qu’il a offerte mardi qu’il a surmonté le fait d’être né avec un pied bot en route vers le sommet du golf mondial.

Tout a commencé lorsque le Basque a été interrogé sur son swing. « J’ai une équipe, je travaille à la maison et puis dans les tournois il est temps de le traduire. Si vous cherchez à trouver un swing pendant la semaine d’un “major”, à mon avis, c’est un drapeau rouge. Cela dit, mon entraîneur de swing est Philippe PhilippeC’est avec qui je suis depuis environ huit ans », a commencé Rahm en expliquant aux journalistes présents dans la salle.

“Je n’ai pas essayé de changer mon swing depuis plus de dix ans, c’est le swing que j’ai, même si je suis devenu plus agile et plus fort dans certaines parties du mouvement, ce qui pourrait me permettre de le modifier légèrement, il y en a d’autres parties dans lesquelles j’ai certaines limitations physiques donc je ne m’en écarte pas. J’ai pu lentement améliorer mon jeu avec ce que j’ai et apprendre à frapper différents coups sans avoir à changer les clés de mon swing, c’est peut-être l’une des clés de ma régularité. Ne pas changer, jouer avec ce que j’ai et essayer de faire de mon mieux », a déclaré plus tard le Biscayen.

Mais cette déclaration sur “certaines limitations physiques” a suscité la question et la réponse ultérieure dans le plus naturel de Rahm, réglant ainsi certains commentaires qui étaient parvenus à ses oreilles sur les raisons pour lesquelles il prenait un petit coup. L’Espagnol, qui a remporté l’US Open le mois dernier, a précisé le fonctionnement de sa mécanique de swing, qui présente un backswing nettement plus court que la plupart des joueurs.

« Je vais dire que je suis professionnel depuis cinq ans. J’ai déjà mentionné cela auparavant. C’est la première fois qu’on me pose cette question… parce que j’en ai marre d’entendre que la raison pour laquelle j’ai un petit swing est que mes hanches sont trop rapprochées ou d’autres choses. S’ils savent quelque chose sur le golf, c’est la chose la plus stupide à dire. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, dites-leur que j’ai le swing que j’ai et que je suis devenu plus mobile et plus fort dans certaines parties de mon swing, alors cela pourrait changer légèrement », a déclaré Rahm. “Mais j’ai certaines parties uniques et certaines limitations physiques uniques, disons, qui me permettent de swinguer comme je le fais, et je ne m’en écarte pas”, a ajouté Jon.

Rahm au 8e tee au Royal St George’s

Oisin Keniry / .

Et la question de suivi sur ce que ces limitations ont été produites révèle Rahm. Le prestigieux Clinique Mayo définit le pied bot comme une série d’anomalies congénitales du pied assez courantes dans lesquelles les tendons sont plus courts que la normale.

Rahm, 26 ans, a déclaré qu’à sa naissance, son pied droit était tourné de 90 degrés vers l’intérieur par rapport à la position habituelle du pied au repos. “Donc, quand je suis né, ils m’ont essentiellement déplacé, ont pratiquement cassé tous les os de ma cheville … dans les 20 minutes suivant la naissance, du genou vers le bas”, a déclaré Rahm. « J’ai une mobilité très limitée au niveau de la cheville de ma jambe droite. C’est un centimètre et demi plus court ».

Pendant un certain temps, se souvient-il, son pied a dû être refait chaque semaine dans un hôpital local. “Ce que je veux dire par limitations, c’est que je ne faisais pas un swing complet parce que ma cheville droite n’a pas la mobilité ou la stabilité pour le faire”, a-t-il déclaré. “J’ai appris très jeune que je vais être plus efficace pour créer de la puissance et être constant à partir d’un swing court”, a-t-il déclaré.

« Si je fais un mouvement parallèle complet, je pourrais créer plus de vitesse, mais cela n’aurait pas de stabilité. Ma cheville ne peut tout simplement pas le supporter. Mais j’ai aussi beaucoup appris en testant. Avec mon swing, je cambre mon poignet et c’est comme ça que je frappe. Ce sont de petites choses que beaucoup de gens peuvent apprendre. Laisser le corps dicter la façon de se balancer est la clé. C’est pourquoi Dave m’a été d’une grande aide lorsque j’ai commencé à aller au TPI avec la Fédération espagnole de golf, car il m’a appris comment mon corps bouge, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire et comment être plus efficace. L’important dans mon cas c’est le pied droit car la cheville ne bouge pas beaucoup”

Enfin, le Barrika de Barrika a assuré à propos de cette question que « c’est ce qui fonctionne pour moi. Et je pense que c’est la plus grande leçon que je puisse donner à un jeune joueur. N’essayez pas de me copier. N’essayez pas de copier un swing. Trouvez simplement le vôtre. Faire ce que votre corps vous permet de faire est pour le mieux. Par exemple, je n’avais pas l’habitude d’être un bon puncheur. En fait, c’était terrible. Mais petit à petit, quand j’ai commencé à apprendre à l’Université, j’ai réussi à devenir un bon puncheur en apprenant de mon corps. Le corps vous dit ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Certaines choses peuvent être améliorées, d’autres non. Dans mon cas, la cheville droite ne bougera pas plus que maintenant, c’est donc la beauté du golf », a-t-il conclu.

En rapport