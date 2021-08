Jon Rahm révèle son côté le plus intime sur YouTube

in

L’Espagnol Jon Rahm, numéro un mondial du golf, dévoile des aspects intimes de sa vie, alors qu’il écrit un journal comme thérapie, dans un documentaire de la série ‘Le saut’ (le saut) que le fabricant d’équipements de golf “Callaway” diffuse via sa chaîne en Youtube.

Se référant à la façon dont il a appris l’anglais, une langue qu’il parle maintenant de manière presque native, Rahm dit : « Je n’ai pas appris à parler anglais en écoutant la musique de Kendrick Lamar (rappeur). Mais c’est comme ça que j’ai commencé. Le hip hop a aidé; J’essayais de mémoriser ses paroles pour accélérer mon processus d’apprentissage.”

Il révèle également une histoire dont son père “se souvient toujours”: “Je l’ai laissé à l’aéroport et je ne savais pas s’il se rendait à Moscou, Scottsdale, Washington… Je ne sais pas”. “Et c’est ainsi que ma carrière universitaire a commencé”, poursuit-il.

Il dit aussi qu’il a rencontré sa femme à l’université. “Elle ne s’intéressait pas aux athlètes. Et elle pensait que j’étais l’une des pires de l’équipe. Il lui a fallu un certain temps pour se rendre compte que la vérité est que j’étais l’une des meilleures joueuses du pays. Elle m’a toujours aimé d’être qui je suis.” , il déclare.

Il souligne également qu’il prend “le travail mental très au sérieux”. “C’est une des clés de ma cohérence. J’écris un journal parce qu’il me fait méditer profondément et c’est extrêmement thérapeutique. Quand j’écris je constate que tout sort tout seul”, confesse-t-il.

Lire aussi Lluís Carles Pérez

Lire aussi Agences

Sa vie de famille est très importante : « Avoir ma femme, Kelly, et être père a fait de moi un meilleur joueur. Je peux être très en colère après une mauvaise journée de golf, mais rentre à la maison et vois le petit Képa Cela me fait penser : « tu es père ; Oubliez'”.

Rahm prétend qu’il a choisi de “donner du bonheur”. “Je suis aussi très intense, mais je suis une personne heureuse”, poursuit-il. “Je suis extrêmement heureux de ce que j’ai accompli, mais cela ne s’est pas arrêté là”, dit-il.

“The Jump” présente Rahm comme le joueur qui “a accompli presque tout ce dont un golfeur pouvait rêver après avoir quitté l’Arizona State en tant que lauréat à deux reprises. Ben Hogan (au meilleur joueur amateur du monde)”.

“Six titres sur le PGA Tour, sept victoires sur l’European Tour, pour lequel il a été joueur de l’année, numéro un mondial et un nouveau rôle de père. Il ne lui manquait qu’un titre dans un ‘major'”, ajoute-t-il. sur Rahm, qui l’a fait cette saison en remportant le US Open.