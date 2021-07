Jon Rahm revient au sommet mondial à son apogée professionnelle

19/07/2021 à 17h37 CEST

Jon Rahm s’est battu à l’extrême pour se battre pour ce qui aurait été sa première victoire à l’Open. Mais malgré sa griffe, allant chercher tous les drapeaux, il a dû se contenter d’un troisième point qui était peut-être peu.

Bien que le meilleur prix après être tombé à quatre coups du champion, l’Américain Morikawa, la récompense lous sommes arrivés en récupérant le numéro un mondial, après avoir terminé dans le top 15.

Une distinction en tant que meilleur golfeur de la planète, qu’il réalise pour la troisième fois de sa carrière et où il espère rester un peu plus longtemps que les précédentes.

Roi du monde en 2020

La première fois Rahm a réussi à devenir le numéro un mondial était le 19 juillet 2020, il y a maintenant près d’un an, lorsqu’il a remporté le tournoi Memorial.

Il a dû attendre pratiquement un an, le 20 juin 2021 pour se positionner à nouveau comme le roi mondial du golf après avoir remporté son premier Grand, l’US Open à Torrey Pines.

Bien que les partitions soient fantaisistes et Rahm est arrivé à l’Open en tant que numéro deux, derrière Dustin Johnson. Après sa troisième place, il règne à nouveau, quoique de très près sur l’Américain (10,0758 points contre 9,6887 pour Johnson).

“Je peux m’améliorer”

“Ce qui me motive pour être numéro un mondial, c’est que je sais que je peux m’améliorer & rdquor;, a déclaré Barrika, qui a reçu un message positif malgré son incapacité à remporter l’Open.

Et avec cette mentalité continuera ttravailler, pensant qu’il a encore de nombreux défis à relever, à commencer par les Jeux Olympiques, en 10 jours ou la course pour FedEx, sur US PGA. Autant de défis qui continuent de le motiver à se battre pour être le meilleur au monde.

Et c’est que la progression du joueur Barrika a été constante et ses statistiques le montrent. Le Basque a été l’un des 14 joueurs qui ont réussi à se tailler une place dans le Big Four de 2021 et à figurer également parmi les 10 meilleurs.. Une déclaration de la régularité de l’espagnol dans les tournois les plus importants. Et il n’a pas l’intention de bouger de là.