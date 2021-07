Jon Rahm s’accroche à l’Open lors d’une première journée décevante

15/07/2021 à 16h42 CEST

Le début de Jon Rahm à l’Open Championship, où il a commencé comme l’un des grands favoris, n’était pas ce dont il avait rêvé. C’était très différent Castellón Sergio García, qui a clôturé la première journée, avec 68 coups (-2), parmi les meilleurs de la journée

Celui de Barrika Il n’allait pas bien sur les fairways et n’a pas réussi avec le putt, ce qui ne lui a pas permis d’être agressif dans ses coups. il n’a pas non plus converti les quelques options de birdie qu’il avait tout au long du tour.

Au conditions de jeu correctes, avec du vent mais sans trop pénaliser, bien qu’avec un rough vraiment compliqué, Rahm a dû se contenter d’un tour de 71 coups (+1), et commence le quatrième « Big » de la saison en position arrière.

Oosthuizen, le plus solide

Le meilleur déplacé sur la route anglaise du Royal St.George’s était son partenaire de départ, le sud-africain Louis Oosthuizen, qui a clôturé son retour avec un spectaculaire 64 (-6), qui lui doit la direction à lui seul faute d’avoir terminé la séance de l’après-midi ..

Rahm a fait son premier bogey à 5 et a immédiatement répondu au par 3 avec un birdie. pour suivre le terrain. Sa plus grosse erreur est survenue dans le neuf où il s’est retrouvé dans le bunker et n’a pas pu le sortir avec le deuxième coup. Il a fini le trou avec un double bogey douloureux, qu’il n’a pu modifier qu’au trou 18 avec un birdie, ce qui a conduit à ces 71 coups dans une journée plus amère que prévu.

L’équipe du matin avait son partenaire Oosthuizen comme le grand protagoniste, avec des coups contrôlés, trouvant toujours le fairway et convertissant pratiquement toutes ses options de birdie.

Bon début pour Sergio

Bon début pour Les Américains Jordan Spieth et Brian Harman, avec -5, tandis qu’un groupe de trois joueurs, Hughes, Fritelli et Steward Cink, a clôturé son retour avec -4. Le numéro un mondial Dustin Johnson était à -2 en tête du classement.

Pour Sergio García, ce fut un début plus que prometteur. Borriol, grâce à un tour en 68 temps (-2), était dans le Top20 provisoire avec de nombreux joueurs sur le terrain, lors de la séance de l’après-midi. De bons sentiments pour Borriol.

Concernant le reste des Espagnols, Gonzalo Fernández Castaño a terminé avec 71 coups sûrs (+1), Jorge Campillo, avec +2, alors que Rafa Cabrera-Bello jouait ses premiers trous du tournoi.