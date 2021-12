Jon Rahm sera à Meaztegi à la clôture du parcours de son projet ‘Golf4Kids’

13/12/2021 à 11h45 CET

Jon Rahm, numéro un au classement mondial du golf, participera samedi prochain à la clôture du parcours de son projet ‘Jon Rahm Golf4Kids’ qui se déroulera sur le parcours Meaztegi situé dans les villes biscayennes d’Ortuella, Trapagaran et Abanto-Zierbena.

L’initiative parrainée par Rahm vise à « contribuer à l’apprentissage des garçons et des filles, entre 8 et 14 ans, en utilisant le golf comme outil et les valeurs que ce sport promeut » et avec lui le golfeur Barrika « essaye également de redonner à la société une partie de ce qu’il a reçu « de ce sport.

Dans l’événement, qui mettra en vedette l’actrice et présentatrice Nerea Garmendia en tant qu’hôte, « cinquante garçons et filles » participeront pour profiter d’une série d’activités « qui les aideront à comprendre et à acquérir des valeurs positives à travers le golf et le plaisir. » .

« Le prix pour tous sera le même, profitez d’une journée avec leur idole Jon Rahm« , souligne le directeur du projet ‘Golf4Kids’, Ramon Barrenechea, qui valorise également « l’effort » du meilleur joueur du monde pour participer à cette activité.

« Un agenda comme le sien ne laisse pas de place pour beaucoup de choses au-delà de ses obligations professionnelles. Cependant, son engagement social l’amène à prendre ce temps même au prix de ses vacances », souligne-t-il. Barrenechea.

Il avance également qu’à partir de la saison prochaine ‘Golf4Kids’ « acquiert une nouvelle dimension, augmentant son nombre d’activités et se fixant un horizon à long terme, pour devenir un projet social reconnaissable et référentiel ».