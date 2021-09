Jon Rahm signe 65 coups lors de la deuxième journée du Tour Championship

Jon Rahm. © Golffile | Scott Halleran

S’il s’agissait d’une semaine normale, sans contrepoids ni compensations qualificatives “faites lors du match final de la Fedex Cup”, Jon Rahm (-16) serait le leader incontesté du Championnat de tournée avec un avantage de trois coups sur ses poursuivants immédiats, qui seraient dans ce cas Cantlay, Na et Horschel, et de quatre sur un groupe d’armes à prendre formé par McIlroy, Thomas et Hovland.

Puisque le format est tel qu’il est (plus attrayant que le précédent d’ailleurs, qui était infusable dans le nuage de chiffres et de projections), il s’avère que le « seul » de Barrika est second, un trait de Patrick Cantlay (-17), bien que les deux aient pris un revenu riche par rapport à Bryson De Chambeau (-11 et Thomas de Justin (-dix). East Lake n’est pas la Caves Valley de la semaine dernière, heureusement, servez donc cette introduction pour mettre en valeur l’encours cumulé de Jon lors des deux premiers tours. Maintenant, il ne lui reste plus qu’à rester et à terminer le travail, ce qui est précisément la partie qui n’a pas pu tenir dans les deux premiers playoffs de cette année inoubliable 2021. Comme vous pouvez le voir, nous jouons avec un avantage lorsqu’il s’agit d’exigences, de souhaits ou d’exigences. , précisément parce que le dos de Jon peut presque tout emporter…

Rahm Il en a signé 65 autres aujourd’hui, le même que jeudi, bien qu’il ait atteint ce record par un chemin très différent. Cette fois, l’Espagnol a été beaucoup plus irrégulier avec les deuxièmes coups, au point de manquer sept greens en règlement, certains d’entre eux frappant depuis le fairway et avec un coin dans les mains. Combien de fois au cours du XXIe siècle avons-nous eu le sentiment que tigre il n’a pas eu sa journée et a fini par signer un tour nettement en dessous du par, nous obligeant presque à revoir comment il l’avait réalisé ? Au final, bien sûr, les comptes sont sortis : certains par 5 joués à la main, ratant même certains coups ; un birdie-bonus qui le branche de l’extérieur (comme Jon l’a fait aujourd’hui à 14 ans, en donnant un coup de pied depuis l’antichambre du green), un purezo au bon moment (celui du 17e trou…), une exposition ludique autour du les verts… Oui, au final les comptes sortent.

Jon Il tombait excessivement court sur certains coups vers le green, mais il économisait également des meubles et, très style Tiger, il a terminé le tour avec trois puissants birdies d’affilée lorsque son jeu semblait le plus faiblir. Les comparaisons sont odieuses, et elles peuvent même être ridicules si Woods est impliqué, mais dans ce cas elles servent à expliquer le moment de forme de l’actuel numéro un mondial.

CantlayDe son côté, il gère magistralement l’avantage qu’il a acquis avant de frapper le tee du trou 1 jeudi, en le combinant avec le jeu du chirurgien qui l’a déjà mené à la victoire la semaine dernière. Il est très solide et il n’y a pratiquement pas d’erreurs dans son tour. Tout au plus devraient-ils être classés comme de légers déséquilibres, et même pas pour ceux-là. Malheureusement pour le Californien et pour Jon, il reste encore 36 trous devant lui et son avantage n’est même pas à moitié définitif, encore moins sur un parcours qui devient dur et féroce au fil des jours et des heures. Il peut donc encore y avoir des surprises, des retours et des dérapages difficiles, même s’il n’est pas très audacieux de retirer de l’équation gagnante des gars comme Dustin Johnson (-6), Xander Schauffele (-5) ou Brooks Koepka (-4), car ils sont déjà trop loin. Soit Sergio Garcia (-2) a réussi à entrer dans la bagarre après avoir signé une ronde de 70 tirs aujourd’hui.

