Jon Rahm souffre plus que nécessaire et s’éloigne du leader Oosthuizen (64)

n’a pas pris un bon départ Britanique dans le Royal Saint-Georges, dans Sandwich (Angleterre) Jon Rahm, qui a atteint le dernier Grand Chelem de ce 2021 comme grand favori après son triomphe dans le Ouvrir les États-Unis, mais une seule erreur a coûté cher à l’Espagnol, signant 71 coups à la fin, un au-dessus du par, sept derrière le leader, le Sud-Africain Louis Oosthuizen, sans faute une nouvelle fois avec 64 tirs (-6) et six birdies sans faute. On peut dire que Rahm a souffert plus que nécessaire lors de ses débuts à cet Open, et notamment sur les greens.

Rahm, 26 ans, dans son cinquième British Open, dans lequel il a fait ses débuts en 2016 et dont le meilleur résultat était un 11e à égalité au Royal Portrush en 2019, n’a pas eu son temps avec le putt et ce revers, ainsi que le malheur vécu dans un bunker de fairway sur le trou 9, lorsque la balle a rebondi sur le bord, retournant sur le sable, pour finir le trou avec un douloureux double bogey-6, ils ont fait que la carte n’était pas celle souhaitée par le golfeur de Barrika. Heureusement, il a profité de son énième birdie option au 18e trou pour clôturer la journée avec ces 71 coups qui le placent pourtant loin du solide leader.



Jon est peut-être sorti un peu impatient de jouer, comme s’il voulait battre le terrain bientôt, et en fait il a eu de très bonnes opportunités de signer des birdies et de prendre l’avantage tôt, mais comme il a vu que la balle ne finissait pas dans le pot un certain halo de désespoir envahissait son jeu. Et le petit succès avec le putt a culminé dans son malheur injuste du bogey dans le trou 9. La journée devait faire un bon résultat dans le cas d’un Britannique (il y avait du vent), mais tout au long du deuxième tour Rahm n’a pas réussi d’ajouter des birdies au sac, à l’exception du 18, d’environ huit pieds qui ont au moins relâché un peu de la tension accumulée jusque-là.

Un bogey sur le trou 5, après un mauvais chip, un birdie sur le suivant après un coup d’envoi et un putt de trois mètres jusqu’au trou, et le birdie revu au 18, était tout le bagage de “hauts et bas” qu’il a présenté le n°2 mondial dans ce lien avec un rough diabolique. Lors d’un premier tour du Grand Chelem, on dit toujours qu’on ne gagne pas le tournoi mais qu’on peut le perdre. Jon était là mais au final il a su sauver les meubles avec patience et le ‘3’ final. Après avoir discuté dans une zone mixte et pris un repas rapide, il a dû passer l’après-midi sur le green.

Et d’Oosthuizen que dire de plus. Champion de l’Open de St. Andrews en 2010, et deuxième des deux derniers tournois majeurs disputés en mai et juin (PGA et US Open), ‘Shrek’ a une nouvelle fois ravi ses fans avec une carte immaculée, effectuant des putts de tous les côtés et avec un par sauvé dans le 18 inclus après la visite du bunker.

Le Sud-Africain mène d’un coup au champion également britannique en 2017, un Jordan Spieth, auteur d’une carte de 65 coups, avec un bogey au trou 3 puis six birdies, dont quatre d’affilée en première partie de manche, et à égalité avec le surprenant gaucher Brian Harman: cinq birdies dans les huit premiers trous. Puis il s’est un peu dégonflé pour récupérer par la suite.

Les autres résultats des candidats au Silver Jar ont été les 67 coups de Justin se leva, le 68 du n°1 mondial Dustin Johnson, le 69 de Brooks Koepka, les 70 de Rory McIlroy, tous les 71 de Bryson De Chambeau et le 72 de Justin Thomas.

