Jon Rahm veut la victoire à Valderrama

13/10/2021 à 16h42 CEST

Jon Rahm concentre tous les regards sur l’Estrella Damm Andalucía Masters, qui débute ce jeudi au Real Club Valderrama, le deuxième tournoi consécutif de l’European Tour qui visite l’Espagne, etCette fois avec un prize pool important de trois millions d’euros.

Le Basque veut se venger de son piètre rôle la semaine dernière à l’Open d’Espagne où il cherchait sa troisième victoire consécutive. Mais ça ne pouvait pas être, ça ne s’est même pas rapproché. Très imprécis avec ses départs et malheureux avec le putt, ses options ont été réduites le troisième jour et Il a laissé tout le rôle principal à Adri Arnaus et Rafa Cabrera-Bello, qui ont fini par remporter le titre.

« Pour gagner à Valderrama il faut frapper des coups très précis, connaître le terrain et ça te pénalise beaucoup si tu manques la marque”, a déclaré Rahm qui se sent en confiance pour faire un bon tournoi et opter pour la victoire dans un peloton qui ne donne rien à personne

Principal centre d’attention

Le basque est le principal centre d’attention et attirera sûrement le plus grand nombre de fans puisqu’il partagera un jeu avec rien de moins que le campeon de l’Open d’Espagne, Rafa Cabrera-Bello et l’Anglais Mathew Fitzpatrick. Spectacle garanti.

Rafa Cabrera-Bello est devenu un acteur important après son triomphe au Club de Campo Villa de Madrid, et il est également ravi de se battre pour la victoire.

« J’ai joué sur ce terrain plusieurs fois et je pense que c’est le plus difficile que j’aie affronté & rdquor;, a-t-il déclaré. « Si je peux finir avec -5 tout de suite, je le signerai & rdquor ;, a-t-il dit, se référant aux prédictions de Rahm.

Large représentation espagnole

Bien que le Basque et le Canari ne seront pas les seuls Espagnols. Jusqu’à 15 au total participeront à ce tournoi qui devient déjà un classique avec le parrainage de la brasserie catalane qui a beaucoup misé sur le golf, comme elle l’a fait récemment avec l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya.

Sergio García n’est pas là, mais si des joueurs aussi intéressants qu’Adri Arnaus lui-même, qui était à deux doigts de remporter l’Open d’Espagne dans ce heads-up avec le joueur canarien. « Je viens avec confiance pour jouer à Valderrama au plus haut niveau qui vous est demandé & rdquor;, a expliqué Moià, qui Il a joué hier le Pro-Am aux côtés de Pau Gasol et Luis Figo.

Le match principal commencera à 9h40 à partir du 10e tee, tandis qu’Arnaus commencera à 14h10, le 1er. avec le Harding sud-africain et le Detry belge.