Jon Rahm veut surmonter la meilleure séquence de Seve Ballesteros

26/10/2021 à 17h10 CEST

Jon Rahm est encore un jeune joueur (26 ans), même si peu à peu il commence à se rapprocher du grand mythe du golf espagnol, Seve Ballesteros. Il est vrai que le grand golfeur cantabrique a réalisé rien de moins que cinq tournois ‘Big’ alors que celui de Barrika n’en accumule qu’un, pour l’instant – le dernier US Open qu’il a réalisé à La Jolla (Californie) -.

Mais l’actuel numéro un mondial a l’opportunité de dépasser Seve en tant que joueur espagnol avec le plus de semaines consécutives en tête du classement mondial. Ballesteros, qui a ajouté un total de 61 semaines en tant que «roi» du monde, réalisé deux séquences consécutives de 20 semaines, un record que Barrika a désormais à portée de main.

Pour dépasser Sève, Rahm doit rester numéro un mondial pendant six semaines de plus, ce qui semble possible. L’objectif est d’y rester jusqu’à la semaine du 6 décembre, juste après le DP World Tour Championship.

Il veut gagner à Dubaï

Rahm a inscrit au calendrier le tournoi final où se décidera la ‘Race to Dubai’, qui décerne le titre de meilleur joueur de l’European Tour. Et le Basque arrive avec de nombreuses possibilités de le gagner comme il l’a fait en 2019.

Pour lui, son objectif est d’arriver reposé et préparé pour le tournoi final, où il peut avoir le titre de meilleur joueur européen en jeu et en même temps numéro un mondial.

Son principal adversaire pour le déloger du numéro un est l’Américain Collin Morikawa, qui s’est classé deuxième mondial et pourrait participer au tournoi de Dubaï. Dustin Johnson, désormais troisième, ne participera pas au tournoi final de l’European Tour.

Barrika’s compte actuellement 15 semaines consécutives dans le « top » mondial et 21 au total. Si tu tiens encore six semaines, vous pouvez déjà dire que vous avez dépassé le mythique Seve Ballesteros.