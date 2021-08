Jon Richardson riposte à la liberté d’expression dans un débat sur la comédie .

Jon Richardson a pesé sur le débat (Photo: REX/Shutterstock)

Jon Richardson a donné son point de vue sur le débat sur la « liberté d’expression » dans la comédie, ou sur l’idée que les comédiens ne peuvent plus dire ce qu’ils veulent.

Fondamentalement, il pense que c’est un non-sens.

La bande dessinée, dont l’émission Channel Hopping est sur le point de revenir pour une deuxième série, a déclaré Metro.co.uk: « Les sensibilités de chaque bande dessinée sont différentes et les sensibilités de chaque public sont différentes, il ne peut donc pas y avoir de règles strictes et rapides sur des choses comme ça.

« Les gens se feront leur propre opinion. Ce dont nous sommes toujours amenés à parler, c’est de la liberté d’expression et du fait que vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez et c’est en fait le cas que vous pouvez vraiment. Vous pouvez absolument tout dire.

« Les gens peuvent ne pas aimer ça, mais vous pouvez dire ce que vous aimez. Vous pouvez le publier sur Twitter, vous pouvez le dire à la télé. Nous sommes exceptionnellement chanceux de pouvoir dire ce que nous aimons et de faire dire aux gens qu’ils ont trouvé cela horrible.

Jon a ajouté que beaucoup dépend de “l’intention et du moment où cela a été dit”.

« Nous changeons en tant que récepteurs de cette information. Je n’ai jamais vu de réaction à l’Angleterre lors d’une séance de tirs au but à l’Euro comme nous l’avons eu cette année et c’est parce que cela a pris énormément de temps, mais nous comprenons enfin que les footballeurs sont des êtres humains qui ne voulaient pas manquer pénalités.

Le comique a regardé la télévision la plus étrange et la plus merveilleuse du monde pour son émission Channel Hopping (Photo: .)

«Cela peut être exaspérant que cela ne se produise que pour la première fois en 2021, mais nos sensibilités changent de minute en minute en fonction de l’humeur du public. C’est très difficile d’établir des règles.

Jon, avec l’invité récurrent Judi Love, est sur le point de célébrer les joyaux étranges et merveilleux de la télévision à travers le monde dans la deuxième série de Channel Hopping, la star révélant un choix bizarre qui n’a pas été retenu.

“Il y avait une émission dont nous avons parlé appelée Best Funeral Ever, qui est une émission de télé-réalité américaine où cette famille fait tout ce que vous voulez”, se souvient-il.

«Je pensais que j’allais le détester et c’est le plus édifiant, joyeux et ridicule… comme un gars dans les jeux télévisés, alors à ses funérailles, ils ont mis son cercueil sur une roue et ils jouent à Wheel of Fortune avec son cadavre qui tourne. Mais toute sa famille l’acclame et il y a un quiz sur sa vie pour gagner des prix qui sont comme sa montre, ou des trucs que la famille veut.

«Je suis juste obsédé par ça. Il y a une femme qui aimait les films d’horreur, alors ils lui organisent des funérailles sur le thème du thriller avec des zombies, sans aucune ironie. Juste des gens déguisés en morts dansant autour d’un vrai mort. Mais ça n’existe plus ! Il n’y en a que quatre et ils ont arrêté d’en faire.

Une vraie perte pour la télé !

Cependant, nous avons encore beaucoup de télévisions bizarres plus près de chez nous, y compris Naked Attraction de Channel 4.

“Vous ne pouvez pas détourner le regard”, réfléchit Jon. ‘C’est comme quand vous marchez dans la rue et qu’il fait noir et que quelqu’un a toujours sa lumière allumée et ses rideaux ouverts et que vous regardez dans leur maison et vous espérez juste qu’ils ne sont pas assis sur leur canapé quand vos yeux se concentrent, regardant en arrière à toi. C’est comme ça, mais pour les parties génitales, n’est-ce pas ?

Plus : Comédie



« Ce qui est vraiment intéressant avec le spectacle – ce genre de spectacle existe depuis la nuit des temps. La sensibilité des gens a tellement changé. Naked Attraction il y a cinq ans, certainement il y a 10 ans, tous les couples hétérosexuels auraient tous regardé d’une certaine manière et les conversations progressent vraiment.

«Les gens qui le regardent seront initiés aux types de relations qu’ils n’ont jamais rencontrés auparavant et aux types de corps qu’ils n’ont jamais rencontrés auparavant. C’est juste vrai pour toutes les télés maintenant, les choses ont évolué et les choses sont globalement bien meilleures qu’elles ne l’étaient avant. Ce n’est pas pour ça que je le regarde cependant…’

Channel Hopping With Jon Richardson, la série 2 commence le lundi 2 août à 21h sur Comedy Central.

