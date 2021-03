Jon Schaffer de Iced Earth aurait été l’une des premières personnes à enfreindre le Capitole

Un tribunal fédéral a confirmé une ordonnance de détention provisoire pour TERRE GELÉE guitariste Jon Schaffer dans le cadre du siège du Capitole américain.

Le 19 mars, le juge de magistrat américain Zia Faruqui a ordonné que le musicien de 53 ans, qui réside à Édimbourg, dans l’Indiana, soit détenu sans caution pour six accusations criminelles fédérales liées à son implication présumée dans l’insurrection au Capitole des États-Unis. Il a statué que pendant que Schaffer n’était pas un risque de fuite, il représente un danger pour la communauté.

Peu de temps après l’audience, Schafferavocat de Marc Victor a déposé une «requête pour modifier l’ordonnance de détention», affirmant que «le gouvernement n’a pas établi M. Schafferest dangereux pour la communauté par des preuves claires et convaincantes. «

Victor a écrit: « M. Schaffer a 53 ans. Il n’a pas de condamnations pénales. Il n’a pas de problème de toxicomanie ou de santé mentale. Il n’a pas d’antécédents de violence et n’a pas été violent le 6 janvier 2021. Il est entré dans la capitale avec du gaz poivré. Il n’a menacé personne avec ni rejeté le spray. Il a quitté la capitale après environ soixante secondes et est rentré chez lui en Indiana. «

Le 24 mars, un juge d’instruction américain a déposé une « ordonnance de mise en détention provisoire » concluant que Schaffer « doit être détenu en attendant son procès parce que le gouvernement a prouvé par des preuves claires et convaincantes qu’aucune condition ou combinaison de conditions de mise en liberté n’assurera raisonnablement la sécurité de toute autre personne et de la communauté. »

Lors de l’audience du 19 mars, les avocats du gouvernement ont présenté des pièces consistant en une interview vidéo Schaffer donné en novembre 2020 lors d’un pro-Donald Trump rassemblement exprimant ses opinions politiques et une vidéo et des photos prises le 6 janvier, le montrant à l’intérieur du Capitole américain tenant un «spray anti-ours». SchafferL ‘avocat de son client a fait valoir que les commentaires de son client dans l’ interview vidéo – que «si quelqu’un veut amener la violence, je pense que nous sommes nombreux ici qui sont prêts pour cela» – ont été sortis de leur contexte et qu’il sait qu’il a fait preuve de mauvais jugement le 6 janvier et souhaite qu’il ait eu un « do-over ». Il a souligné que le guitariste n’avait pas de disque antérieur et a insisté sur le fait qu’il n’était pas un danger pour la communauté. Il a également fait valoir que le musicien n’était pas responsable de l’insurrection et a été encouragé par l’ancien président. Donald Trump.

Dans l ‘«ordre de détention provisoire» du 24 mars – obtenu par BLABBERMOUTH.NET – le juge a écrit: « En réponse à la preuve du Gouvernement M. Schaffer s’exprimant lors d’un rassemblement en novembre 2020, M. Schaffer soutient qu’il expliquait simplement ses opinions politiques. Interrogé sur la violence dans l’interview vidéo, M. Schaffer a répondu qu’il ne voulait pas de violence, mais qu’il était prêt à affronter toute violence avec légitime défense. En réponse à la vidéo qui le montre entrer dans le Capitole, M. Schaffer fait valoir qu’il n’a été dans le bâtiment que pendant 60 secondes et qu’il n’a sorti que le spray anti-ours en question parce qu’il pensait que quelqu’un essayait de le prendre. M. Schaffer a déclaré qu’il ne présentait pas de risque de fuite parce qu’il avait volontairement contacté son avocat et s’était rendu. Il est un musicien de haut niveau et aurait donc du mal à s’enfuir. Il a une petite amie stable, une résidence stable et une fille. Il a 52 ans sans antécédents criminels ni problèmes de toxicomanie. M. Schaffer fait valoir que le poids de la preuve est faible, car le gouvernement n’a pas fourni la preuve qu’il est entré sciemment dans le bâtiment du Capitole de manière illégale. Aucune preuve de violence n’a été présentée et M. Schaffer dit qu’il n’est pas affilié à la ‘Gardiens du serment».

« M. Schaffer est accusé d’avoir porté une arme dangereuse (spray anti-ours) sur les terrains restreints du Capitole. Ses actions du 6 janvier 2021, lors de la certification du vote du collège électoral, ont choqué l’état de droit et le processus démocratique. Comme l’a fait remarquer le juge en chef Howell dans United States c.Barnett, le titre de l’infraction ne « saisit pas correctement la portée de ce [the defendant] est accusé de faire ici. Dans ce cas, il semble y avoir une préméditation et une arme présente. M. Schaffer est apparu dans la vidéo pour être l’une des premières personnes à franchir le Capitole. Il y a des preuves, et des preuves encore en cours d’élaboration, que le défendeur est affilié à des groupes qui présentent des menaces continues de danger pour la communauté, par exemple le ‘Gardiens du serment».

« Le gouvernement a présenté un certain nombre de pièces à conviction lors de l’audience sur la détention M. Schaffer était en possession d’un spray anti-ours. Il y a une vidéo de lui entrant clairement dans le Capitole et de trois policiers qui semblent se replier en légitime défense. Ainsi, cela ne semble pas probable ou raisonnable M. Schaffer avait l’impression qu’il avait été «invité» par les forces de l’ordre du Capitole.

« M. Schaffer n’a pas d’antécédents criminels ni d’antécédents documentés de toxicomanie. Il est salarié et a une résidence stable. Il est vrai qu’il a le droit de manifester et de partager ses opinions politiques par des moyens légaux. Cette affaire concerne des moyens de démonstration illégaux. M. SchafferLe statut de propriétaire d’armes à feu n’a aucune incidence, négative ou positive, sur cette décision.

« Tandis que M. Schaffer n’est probablement pas un risque de fuite sérieux en raison de son statut de musicien bien connu, il reste la préoccupation du danger pour la communauté. M. SchafferLes vues du gouvernement et de l ‘administration actuelle sont maintenues depuis longtemps. Ses déclarations, y compris l’interview de novembre 2020, montrent qu’il ne s’agissait pas d’un événement isolé. Il a déclaré qu’il y aurait «effusion de sang» si l’administration actuelle arrivait au pouvoir. Ce transfert de pouvoir a eu lieu, il ne peut donc pas être assuré M. Schaffer ne s’engagera pas dans de nouvelles violences pour soutenir son idéologie politique s’il est libéré. Le gouvernement allègue M. Schaffer est un membre à vie de la ‘Gardiens du serment, ‘qui est une organisation qui a remis en question la légitimité du gouvernement et menacé de violence politique. Dernier, bien que M. Schaffer a affirmé qu’il ne réagirait à la violence qu’en légitime défense, qu’il n’y avait pas eu de violence dirigée contre lui le 6 janvier 2021, mais il s’est livré à un comportement violent et destructeur lorsqu’il est entré dans le Capitole armé d’une arme. «

Schaffer a renoncé à son audience préliminaire ainsi qu’à ses droits à une audition d’identité et à la production d’un mandat à la fin du mois de janvier devant le tribunal de district américain du district sud de l’Indiana, selon les documents judiciaires. Il a ensuite été transporté par un maréchal des États-Unis à Washington, DC où les avocats du gouvernement et SchafferL’équipe juridique de a convenu d’un commun accord de gérer toutes les procédures.

Schaffer apparaîtra dans une audience de mise en état le mois prochain.

Le mois dernier, un homme ressemblant à Schaffer a été vu dans des images de sécurité de l’émeute du Capitole américain que les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont obtenu et soumis comme preuve pour l’ancien Président Donald Trumple deuxième procès de mise en accusation. Le clip en question, qui a été publié par CNN le 15 février, montre des émeutiers chargeant à travers une entrée violée et engageant et poussant des agents. Schaffer peut être vu près de l’avant de la foule, vêtu d’un sweat-shirt à capuche bleu, d’un gilet tactique et de gants tactiques en cuir noir sans doigts, et pointant son doigt tout en criant aux officiers.

Schaffer a été photographié portant une casquette «Oath Keepers Lifetime Member» pendant l’insurrection. Le Gardiens du serment se décrivent comme une association d’anciens membres des forces de l’ordre et des militaires voués à «soutenir et défendre la Constitution contre tous les ennemis, étrangers et nationaux». Mais le Ligue anti-diffamation le décrit comme «un groupe important mais vaguement organisé d’extrémistes anti-gouvernementaux de droite qui font partie du mouvement des milices, qui estime que le gouvernement fédéral a été coopté par un complot obscur qui tente de priver les citoyens américains de leurs droits. «

Schaffer a été détenu à la prison du comté de Marion pendant près de deux mois après s’être rendu à la police le 17 janvier. Il a comparu pour la première fois au tribunal le lendemain.

Quelques heures après l’insurrection, TERRE GELÉE fans reconnus Schaffer sur une photo publiée par les enquêteurs fédéraux.

Schaffer est considérée comme l’une des 400 personnes au moins qui font l’objet d’une enquête de FBI fonctionnaires sur leurs rôles dans l’insurrection.

Plus de 250 affaires pénales ont été déposées à ce jour. Les frais comprennent l’accès non autorisé, le vol, les dommages aux biens du gouvernement et les voies de fait contre les agents des forces de l’ordre.