Jon Schaffer d’Iced Earth continue de coopérer avec les enquêteurs américains sur les émeutes du Capitole

TERRE GELÉE guitariste Jon Schaffer, qui a plaidé coupable il y a sept mois pour son rôle dans l’émeute du Capitole, continue de coopérer avec les autorités pendant sa mise en liberté provisoire.

Dans une mise à jour conjointe déposée vendredi 12 novembre devant un tribunal fédéral de Washington, DC, Schafferl’avocat de André C. Marcantel de Cabinet d’avocats Avocats pour la liberté a écrit: « Le défendeur reste en liberté sous la supervision du Département des services préliminaires du district de Columbia. Il est resté en conformité avec les conditions de libération avant le procès. Il est resté coopératif avec les forces de l’ordre depuis sa libération.

« Plusieurs défendeurs inculpés dans l’affaire dans laquelle le défendeur coopère ont été présentés devant la Cour; plusieurs sont en train d’explorer des résolutions de cas et une date de procès n’a pas encore été fixée. En conséquence, les parties demandent de déposer une mise à jour conjointe au



ou vers le 8 janvier 2022. »

Selon AttorneysForFreedom.com, Marcantel est « un avocat de la défense pénale passionné par la liberté, les droits individuels et la responsabilité du gouvernement. En tant qu’avocat de The Cabinet d’avocats Avocats pour la liberté, André sert avidement sa communauté en défendant les droits de ses citoyens et en obligeant le gouvernement à respecter les normes imposées par les constitutions de l’État et fédérales. »

Dans le cadre de son accord de plaidoyer d’avril 2021, Jon conclu un accord de coopération avec le gouvernement.

Même si Schaffer a été initialement inculpé de six crimes, notamment d’avoir commis un acte de violence physique et ciblé la police avec un spray anti-ours, il n’a plaidé coupable que de deux chefs d’accusation : obstruction à une procédure officielle du Congrès ; et intrusion sur des terrains restreints du Capitole alors qu’il est armé d’une arme mortelle ou dangereuse. Le premier chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, tandis que le second est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Dans son accord de plaidoyer, Schaffer reconnu que le 6 janvier 2021, il était à Washington pour assister à la « Arrêtez le vol » rassemblement à l’Ellipse à Washington, DC pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle, qu’il considérait comme frauduleux. Schaffer portait un gilet tactique et transportait un spray anti-ours, une arme dangereuse et un irritant chimique utilisé pour éloigner les ours. A la fin du rallye, Schaffer rejoint une grande foule qui a marché de l’Ellipse au Capitole, où une session conjointe du Congrès, présidée par Vice-président Michael Pence, était en session pour certifier les résultats du vote du collège électoral. Peu après 14h00, des membres de la foule ont forcé l’entrée dans le bâtiment du Capitole, perturbant la session conjointe et provoquant l’évacuation des membres du Congrès et du vice-président des chambres de la Chambre et du Sénat.

Dans son accord de plaidoyer, Schaffer a admis qu’après son arrivée sur le terrain du Capitole, il avait franchi des barrières destinées à restreindre l’accès au public et à un ensemble de portes verrouillées du côté ouest du Capitole. Vers 14h40, Schaffer s’est positionné à l’avant d’une foule qui a forcé une série de portes gardées par quatre agents de la police du Capitole des États-Unis (USCP) portant des vêtements anti-émeute. Schaffer a admis avoir été parmi les premiers individus à franchir les portes endommagées et à pénétrer dans le bâtiment du Capitole, forçant les officiers à battre en retraite. Schaffer et d’autres avançaient vers cinq ou six officiers de l’USCP faisant marche arrière tandis que des membres de la foule grossissaient à l’intérieur du Capitole et submergeaient les officiers. Les agents ont finalement déployé un irritant chimique pour disperser la foule. Schaffer faisait partie des personnes qui ont été aspergées au visage, après quoi il est sorti tout en tenant son propre spray anti-ours dans ses mains.

Après avoir plaidé coupable, Schaffer a été libéré aux conditions suivantes :

* Schaffer doit se soumettre à la surveillance d’un tribunal dans le district du nord de l’Indiana.

* Schaffer rendra son passeport et tout autre document de voyage international.

* Doit rester en dehors de DC, sauf pour les audiences et les réunions avec les avocats.

* Sera autorisé à voyager à l’intérieur de la zone continentale des États-Unis avec préavis aux services de mise en état.

* Schaffer ne peut pas posséder d’armes à feu ou d’engins explosifs, y compris des armes à feu détenues légalement. Toute arme à feu doit être retirée de son domicile.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Schaffer a accepté de coopérer avec les enquêteurs et potentiellement de témoigner dans des affaires pénales connexes, selon CNN. En échange de Schaffer‘s, le ministère de la Justice pourrait plus tard exhorter le juge à faire preuve de clémence lors de sa condamnation.

Dans le cadre de l’accord, le ministère de la Justice a proposé de parrainer Schaffer pour le programme de protection des témoins.

Le musicien de 53 ans a été le premier accusé d’émeutes du Capitole à conclure un accord de plaidoyer.

Le chapitre de l’Indiana Gardiens du serment s’est éloigné de Schaffer après son arrestation, affirmant qu’il n’était pas membre du groupe local. Mais l’organisation nationale, qui vend des adhésions à vie pour 1 200 $, n’a pas commenté son affiliation présumée avec le groupe.

En novembre 2020 Donald Trump rassemblement à Washington, DC, Schaffer a été filmé marchant derrière un couple de Floride, kelly meggs et Connie Meggs, qui ont été accusés d’être parmi les 10 membres de la Gardiens du serment avoir joué un rôle de premier plan dans l’assaut du Capitole. Selon les autorités fédérales, Kelly et Connie Meggs planifié pendant des semaines avant l’attaque, assisté à des séances de formation et recruté d’autres. kelly meggs est le chef du Gardiens du serment‘ chapitre en Floride.

Suite aux premiers rapports qui Schaffer a été impliqué dans l’émeute, son TERRE GELÉE les membres du groupe ont pris leurs distances par rapport à ses actions. Chanteur Bloc Stu et bassiste Luc Appleton ont ensuite publié des déclarations distinctes sur les réseaux sociaux annonçant leur démission. GARDIEN AVEUGLE leader Hansi Kursch arrête aussi DEMONS & SORCIERS, son projet de longue date avec Schaffer. Les allégations ont également apparemment affecté Schafferla relation de avec son label de longue date Siècle des médias, qui avait sorti des albums des deux TERRE GELÉE et DEMONS & SORCIERS. A la mi-janvier, le Siècle des médias la page de la liste des artistes ne répertoriait aucun des groupes.