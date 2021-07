Jon Schaffer d’Iced Earth dit qu’il a traversé «deux mois d’enfer» en prison après avoir été arrêté pour son rôle dans les émeutes du Capitole

TERRE GELÉE guitariste Jon Schaffer affirme avoir traversé “deux mois d’enfer” en prison après avoir été détenu pour son implication dans les émeutes du Capitole du 6 janvier.

Plus tôt dans la journée (vendredi 23 juillet), Indianapolis Star a publié un compte rendu détaillé basé sur les rapports d’incidents de la prison du comté de Marion qui révèlent Schaffer a été maintenu en « isolement administratif » après avoir été arrêté par les forces de l’ordre à Noblesville, dans l’Indiana, le 17 janvier en raison de son statut de premier plan.

Même si Schaffer n’a eu aucun contact avec d’autres détenus alors qu’il était dans sa cellule ou qu’il effectuait des loisirs, selon un porte-parole du bureau du shérif du comté de Marion – le gardien de la prison – et il n’a jamais été sorti de l’isolement préventif, son avocat affirme qu’il a été ciblé avec menaces de mort et agressé avec des excréments humains alors qu’il était derrière les barreaux.

“Mon client, qui est présumé innocent, vient de traverser deux mois d’enfer où d’autres personnes lui jetaient des excréments et de l’urine et menaçaient sa vie dans une situation horrible, horrible”, Schafferl’avocat de Marc J. Victor a déclaré à un juge fédéral en mars Schafferl’audience de détention de la Cour de district des États-Unis pour le district de Columbia. “Honte à nous, juge, que cela se produise dans notre système judiciaire”, Victor ajoutée.

Schaffer a été retiré de son bloc cellulaire le 7 mars après Schaffer a déclaré qu’il “craignait pour sa sécurité personnelle”, selon un adjoint du bureau du shérif du comté de Marion. Schaffer informé le sous-ministre des problèmes qu’il avait avec un détenu en particulier. Le lendemain, Schaffer se plaignait que trois détenus, dont celui mentionné dans le rapport du 7 mars, le menaçaient de mort.

En avril, Schaffer a plaidé coupable pour son rôle dans l’émeute du Capitole. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Jon conclu un accord de coopération avec le gouvernement.

Même si Schaffer a été initialement inculpé de six crimes, notamment d’avoir commis un acte de violence physique et ciblé la police avec un spray anti-ours, il n’a plaidé coupable que de deux chefs d’accusation : obstruction à une procédure officielle du Congrès ; et intrusion sur des terrains restreints du Capitole alors qu’il est armé d’une arme mortelle ou dangereuse. Le premier chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, tandis que le second est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Selon CNN, procureurs et SchafferLes avocats de s’étaient mis d’accord pour recommander qu’il écope de trois ans et demi à quatre ans et demi de prison, en fonction de l’efficacité de sa coopération avec le gouvernement.

Le gouvernement a accepté de ne pas s’opposer Schafferla libération de pendant la phase de détermination de la peine.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Schaffer accepté de coopérer avec les enquêteurs et éventuellement de témoigner dans des affaires pénales connexes, selon CNN. En échange de Schaffer‘s, le ministère de la Justice pourrait plus tard exhorter le juge à faire preuve de clémence lors de sa condamnation.

Dans le cadre de l’accord, le ministère de la Justice a proposé de parrainer Schaffer pour le programme de protection des témoins.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).