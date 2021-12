Jon Schaffer d’Iced Earth partage sa première publication sur Instagram en un an

TERRE GELÉE guitariste Jon Schaffer est apparemment revenu sur les réseaux sociaux, quelques jours seulement après avoir été poursuivi par le procureur général du district de Columbia Karl Racine dans le but de récupérer les millions de dollars dépensés par la ville pour défendre le Capitole américain lors de l’attaque du 6 janvier.

Plus tôt dans la journée (vendredi 17 décembre), l’officiel TERRE GLACÉE Instagram compte a partagé son premier message en un an – une publicité pour le magasin de marchandises officiel du groupe.

L’activité sur les réseaux sociaux intervient trois jours après le dépôt d’un procès devant un tribunal fédéral de Washington, DC accusant 31 membres des groupes extrémistes Gardiens du serment et le Garçons fiers – y compris Schaffer – de « conspiration pour terroriser le district » le 6 janvier, qualifiant leurs actions « d’acte coordonné de terrorisme domestique ». Selon CNN, le procès cite le Ku Klux Klan Act de 1871, une loi fédérale créée après la guerre civile pour protéger les droits civils et, comme Racine a noté, « pour se protéger contre les justiciers et les insurgés. »

« Je pense que les dégâts sont substantiels », Racine a déclaré au Washington Post. « S’il arrive qu’il fasse faillite ou mette ces individus et entités en péril financier, qu’il en soit ainsi. »

La plainte de 84 pages, qui se trouve à cet endroit, décrit Schaffer en tant que « membre fondateur à vie de la Gardiens du serment. » Il poursuit en disant : « Schaffer a été inculpé et inculpé pour son rôle dans l’attentat du 6 janvier. Dans le cadre d’une promesse de coopérer avec les enquêteurs et éventuellement de témoigner dans des affaires pénales liées au complot en vue de commettre l’attentat du 6 janvier, Schaffer a plaidé coupable à l’intégralité du constat d’infraction dans l’action pénale engagée contre lui, qui comprenait deux délits : (1) intrusion du Capitole alors qu’il était armé d’une arme mortelle ou dangereuse et (2) obstruction à une procédure officielle du Congrès. La plainte pénale déposée contre Schaffer-aussi bien que SchafferL’accord de plaidoyer et le constat d’infraction qui l’accompagne décrivant sa conduite sont des documents accessibles au public qui sont par la présente incorporés à la plainte par référence. »

« Personne n’a porté le poids de cette attaque sans cran plus que les courageux agents des forces de l’ordre, y compris les hommes et les femmes du département de la police métropolitaine de DC qui se sont précipités dans l’incendie et la violence avec un objectif en tête : éliminer la foule violente et restaurer la fragilité de notre pays. la démocratie, » Racine a déclaré lors d’une conférence de presse.

« Les accusés, comme vous le savez, n’étaient pas des touristes et n’agissaient pas de manière patriotique », a-t-il ajouté. « C’étaient des justiciers, des membres d’une foule, des insurgés qui cherchaient à écraser les libertés de notre pays. »

Dans le cadre de son accord de plaidoyer d’avril 2021, Jon conclu un accord de coopération avec le gouvernement.

Bien que Schaffer a été initialement inculpé de six crimes, notamment d’avoir commis un acte de violence physique et ciblé la police avec un spray anti-ours, il n’a plaidé coupable que de deux chefs d’accusation : obstruction à une procédure officielle du Congrès ; et intrusion sur des terrains restreints du Capitole alors qu’il est armé d’une arme mortelle ou dangereuse. Le premier chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, tandis que le second est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Dans son accord de plaidoyer, Schaffer reconnu que le 6 janvier 2021, il était à Washington pour assister à la « Arrêtez le vol » rassemblement à l’Ellipse à Washington, DC pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle, qu’il considérait comme frauduleux. Schaffer portait un gilet tactique et transportait un spray anti-ours, une arme dangereuse et un irritant chimique utilisé pour éloigner les ours. A la fin du rallye, Schaffer rejoint une grande foule qui a marché de l’Ellipse au Capitole, où une session conjointe du Congrès, présidée par Vice-président Michael Pence, était en session pour certifier les résultats du vote du collège électoral. Peu après 14h00, des membres de la foule ont forcé l’entrée dans le bâtiment du Capitole, perturbant la session conjointe et provoquant l’évacuation des membres du Congrès et du vice-président des chambres de la Chambre et du Sénat.

Dans son accord de plaidoyer, Schaffer a admis qu’après son arrivée sur le terrain du Capitole, il avait franchi des barrières destinées à restreindre l’accès au public et à un ensemble de portes verrouillées du côté ouest du Capitole. Vers 14h40, Schaffer s’est positionné devant une foule qui a forcé une série de portes gardées par quatre agents de la police du Capitole des États-Unis (USCP) portant des tenues anti-émeute. Schaffer a admis avoir été parmi les premiers individus à franchir les portes endommagées et à pénétrer dans le bâtiment du Capitole, forçant les officiers à battre en retraite. Schaffer et d’autres avançaient vers cinq ou six officiers de l’USCP faisant marche arrière tandis que des membres de la foule grossissaient à l’intérieur du Capitole et submergeaient les officiers. Les agents ont finalement déployé un irritant chimique pour disperser la foule. Schaffer faisait partie des personnes qui ont été aspergées au visage, après quoi il est sorti tout en tenant son propre spray anti-ours dans ses mains.

Après avoir plaidé coupable, Schaffer a été libéré aux conditions suivantes :

* Schaffer doit se soumettre à la surveillance d’un tribunal dans le district du nord de l’Indiana.

* Schaffer restituera son passeport et tout autre document de voyage international.

* Doit rester en dehors de DC, sauf pour les audiences et les réunions avec les avocats.

* Sera autorisé à voyager à l’intérieur de la zone continentale des États-Unis avec préavis aux services de mise en état.

* Schaffer ne peut pas posséder d’armes à feu ou d’engins explosifs, y compris des armes à feu détenues légalement. Toute arme à feu doit être retirée de son domicile.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Schaffer a accepté de coopérer avec les enquêteurs et potentiellement de témoigner dans des affaires pénales connexes, selon CNN. En échange de Schaffer‘s, le ministère de la Justice pourrait plus tard exhorter le juge à faire preuve de clémence lors de sa condamnation.

Toujours dans le cadre de l’accord, le ministère de la Justice a proposé de parrainer Schaffer pour le programme de protection des témoins.

Le musicien de 53 ans a été le premier accusé d’émeutes du Capitole à conclure un accord de plaidoyer.

Le chapitre de l’Indiana Gardiens du serment s’est éloigné de Schaffer après son arrestation, affirmant qu’il n’était pas membre du groupe local. Mais l’organisation nationale, qui vend des adhésions à vie pour 1 200 $, n’a pas commenté son affiliation présumée avec le groupe.

En novembre 2020 Donald Trump rassemblement à Washington, DC, Schaffer a été filmé marchant derrière un couple de Floride, kelly meggs et Connie Meggs, qui ont été accusés d’être parmi les 10 membres de la Gardiens du serment avoir joué un rôle de premier plan dans l’assaut du Capitole. Selon les autorités fédérales, Kelly et Connie Meggs planifié pendant des semaines avant l’attaque, assisté à des séances de formation et recruté d’autres. kelly meggs est le chef du Gardiens du serment‘ chapitre en Floride.

Suite aux premiers rapports qui Schaffer a été impliqué dans l’émeute, son TERRE GELÉE les membres du groupe ont pris leurs distances par rapport à ses actions. Chanteuse Bloc Stu et bassiste Luc Appleton ont ensuite publié des déclarations distinctes sur les réseaux sociaux annonçant leur démission. GARDIEN AVEUGLE leader Hansi Kursch arrête aussi DEMONS & SORCIERS, son projet de longue date avec Schaffer. Les allégations ont également apparemment affecté Schafferla relation de avec son label de longue date Siècle des médias, qui avait sorti des albums des deux TERRE GELÉE et DEMONS & SORCIERS. A la mi-janvier, le Siècle des médias la page de la liste des artistes ne répertoriait aucun des groupes.



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Icedearthofficial (@icedearth_official) Mots clés: Terre gelée Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).