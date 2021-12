Jon Snow a ému aux larmes lorsqu’il a démissionné après 32 ans sur Channel 4 – ‘Legend’ | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le journaliste de 74 ans était à l’antenne en tant que présentateur d’informations pour la dernière fois ce jeudi entre 19h et 20h sur Channel 4 avant de faire ses adieux à ses collègues et fidèles téléspectateurs. Il a dit : « C’est merveilleux et tellement gratifiant.

« Au final, Jackie, je ne suis rien dans ce studio sans les équipes techniques et journalistiques.

« Merci aux régulateurs gouvernementaux éloignés qui nous ont donné une heure d’informations indépendantes aux heures de grande écoute.

« Merci à toutes les personnes du monde entier qui m’ont fait confiance avec leurs histoires.

« Merci à ceux d’entre vous qui sont assis à la maison.

« Cela a été le plus grand privilège de ma vie de vous annoncer la nouvelle.

« Restez en sécurité, c’est l’actualité de Channel 4. »

Après un clip présentant certains de ses meilleurs moments, Snow a été acclamé hors de la salle de rédaction par ses collègues.

À la fin du spectacle, le programme a fait des crédits spéciaux d’hommage.

« Force motrice : Jon Snow

« Boussole morale : Jon Snow

« Ami : Jon Snow. »

« Nous sommes tous si heureux et fiers d’avoir travaillé avec toi Jon, nous sommes sur tes épaules, merci. »

Des personnalités médiatiques et des téléspectateurs anonymes se sont rendus sur les réseaux sociaux pour féliciter M. Snow pour sa carrière chez C4.

La présentatrice d’ITV News, Lucrezia Millarini, l’a qualifié de « légende ».

Elle a dit: « Waouh. Une présence constante à l’écran dans ma maison en grandissant. Ensuite, j’ai eu la chance de travailler dans le même bâtiment.

Krishnan Guru-Murthy a décrit Jon Snow comme un « être humain extraordinaire ».

Il a écrit : « Il a toujours été le journaliste de télévision le plus énergique, le plus enthousiaste, le plus engagé et le plus interrogateur – qui a apporté de la compassion et de l’humanité à ses reportages partout où il va.

« Les téléspectateurs l’adorent. Et même les politiciens qui ne sont pas d’accord et se mettent en colère contre lui le respectent.

Alastair Campbell, ancien porte-parole de Tony Blair, a tweeté : « Il a vraiment été l’un des meilleurs de tous les temps. Cela aurait pu être mièvre, mais c’était un merveilleux envoi pour un gars formidable. »

M. Snow travaillera désormais sur « des projets de plus grande envergure et représentera la chaîne dans d’autres domaines », selon Channel 4.

Il se concentrera également sur ses œuvres caritatives et certaines de ses nombreuses passions dans la vie, les histoires des gens, les inégalités, l’Afrique, l’Iran et les arts.

Jon Snow a rejoint Channel 4 News après avoir été correspondant d’ITN à Washington et rédacteur diplomatique dans les années 1980.