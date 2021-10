Jon Stewart critique les médias sur CNN pour avoir attisé le conflit

Jon Stewart a livré une critique cinglante des médias sur CNN dimanche.

Apparaissant avec Jake Tapper sur l’état de l’Union de CNN, l’animateur d’Apple TV a accusé le quatrième pouvoir d’avoir exagéré des histoires afin d’attiser le conflit. Plus précisément, la bande dessinée a cité un titre récent de Politico au plus fort de la tourmente en Afghanistan.

« Il a dit ‘Pourquoi l’Afghanistan n’a peut-être pas d’importance à mi-parcours' », a déclaré Stewart. « Et puis le sujet était : « et pourquoi cela pourrait-il le faire ». »

Tapper a ri, alors que Stewart insistait pour faire valoir son point de vue.

« Mais c’est notre journalisme, n’est-ce pas, mec ? » dit Stewart. «Combien de fois avez-vous vu des histoires sur la bataille pour les masques, c’est la Karen qui crie dans le magasin, et les gens qui les jettent et tout ça? Et combien d’histoires avons-nous vues sur l’efficacité des masques, ou le pourquoi ? … Il y a quelques. Mais l’écrasante majorité des histoires cherchent à exposer les lignes de conflit. »

« Mais pensez-vous que tout tourne autour des médias ? » Tapper a demandé, suivi. « Il n’y a rien dans la mesure où parfois les militants de gauche risquent de s’aliéner une culture au lieu d’éduquer puis de faire venir les gens ?

« Leur travail n’est pas nécessairement d’éduquer », a déclaré Stewart – avant de s’en prendre aux militants de gauche. «Je suis mal à l’aise avec certains activismes qui semblent performatifs. Je pense que beaucoup de fois n’est pas particulièrement utile. Et si votre objectif est de créer un changement là-bas, parfois cet activisme performatif n’est pas particulièrement utile.

« Mais dans l’ordre des choses, l’activisme performatif attire l’attention des gens. Et si le suivi de cette conversation est fructueux, il peut être vraiment efficace. Mais je ne pense généralement pas que le problème dans la politique démocrate réside dans les militants. Je ne pense tout simplement pas que ce soit une évaluation juste de ce qui ne va pas avec la politique démocrate. »

Tapper, plus tôt dans le segment, avait interrogé Stewart sur un nouveau projet de loi signé par le gouvernement. Gavin Newsom (D-CA) exigeant que les magasins de jouets du Golden State aient des sections neutres en matière de genre. Stewart pense que ce n’est pas une histoire qui reçoit une couverture démesurée parce que les médias veulent lancer un débat.

« Honnêtement, comme cette loi, qui s’en fout ? dit Stewart.

Il a ajouté plus tard : « Je pense que les médias font un travail terrible en matière de désescalade. Et la désescalade est l’antidote à toutes ces absurdités. Et je ne veux pas dire la civilité, et je ne veux pas dire l’impartialité. Je veux dire se concentrer sur les choses qui sont plus urgentes et élémentaires dans la vie des gens, et vraiment marteler ces choses, plutôt que les lignes de fracture émotionnelles qui se produisent dans les sociétés.

Regardez ci-dessus, via CNN.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com