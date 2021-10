Le comédien Dave Chappelle a eu un peu de recul sur le contenu de son dernier stand-up spécial Netflix, The Closer, en raison des remarques transphobes faites dans le décor. « Le genre est un fait », déclare Chappelle dans le spécial. « Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre, a dû passer par les jambes d’une femme pour être sur Terre. C’est un fait. » De plus, il s’est rangé du côté de l’idéologie TERF de JK Rowling et a déclaré qu’il était « l’équipe TERF ». TERF signifie féministe radicale trans-exclusionniste et est une idéologie qui exclut les femmes trans en tant que femmes. Ce ne sont pas les seules déclarations pour lesquelles il a été critiqué, car il a également partagé des blagues sur le mouvement #MeToo et la communauté LGBT dans son ensemble.

En raison de ces déclarations incendiaires, les employés trans de Netflix et leurs alliés ont organisé un débrayage pour protester contre la transphobie le mercredi 20 octobre et ont laissé de nombreuses personnes s’interroger sur l’intention de Chappelle et l’impact que de telles remarques ont sur la lutte contre la violence transphobe. Chappelle a encore beaucoup de défenseurs, dont l’ancien animateur du Daily Show Jon Stewart. Stewart est récemment revenu à la télévision avec Le problème avec Jon Stewart d’Apple TV+, et TMZ a interrogé le comédien sur son amitié de longue date avec Chappelle et ce qu’il pensait de la controverse.

Bien que Stewart n’était pas nécessairement d’accord avec les remarques de Chappelle, il a encouragé ceux qui contestaient son spécial à prêter attention à « ce qui est dans son cœur » ainsi qu’à ce qui sort de sa bouche. En ce qui concerne le débrayage des employés de Netflix, Stewart pense que les deux parties peuvent s’entendre si elles essaient vraiment de communiquer. « Je sais que son intention n’est jamais blessante », a déclaré Stewart. « Ce n’est pas ce genre de personne. »

Malgré de nombreuses plaintes de diverses organisations LGBTQ, Chappelle reste indemne de la controverse. Variety rapporte que le PDG Ted Sarandos a publié une note en réponse aux protestations, réaffirmant sa position selon laquelle les offres spéciales avec des vues comme celle de Chappelle ajoutent à la diversité globale du catalogue du streamer. « Nous travaillons dur pour garantir que les communautés marginalisées ne soient pas définies par une seule histoire », a-t-il écrit dans sa note de service. « Nous avons donc Sex Education, Orange is the New Black, Control Z, Hannah Gadsby et Dave Chappelle tous sur Netflix. La clé pour cela est d’augmenter la diversité au sein de l’équipe de contenu elle-même. »

Cependant, dans une interview avec Variety, Sarandos a légèrement modifié cette déclaration bien qu’il soutienne toujours Chappelle. « De toute évidence, j’ai foiré cette communication interne », a admis Sarandos. « Je l’ai fait, et j’ai foiré de deux manières. D’abord et avant tout, j’aurais dû diriger avec beaucoup plus d’humanité. Cela signifie que j’avais un groupe d’employés qui ressentaient définitivement de la douleur et de la peine à cause d’une décision que nous avons prise. Et Je pense que cela doit être reconnu dès le départ avant d’entrer dans les rouages ​​de quoi que ce soit. flottant. Nous avons atterri avec des choses qui étaient beaucoup plus générales et factuelles qui ne sont pas du tout exactes. «