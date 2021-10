Lire du contenu vidéo

Jon Stewart a un message pour tout le monde énervé contre Dave Chappelle — il leur demande de faire attention à ce qu’il y a dans le cœur de son ami… autant qu’à ce qui sort de sa bouche.

Nous avons eu Jon alors qu’il quittait Capitol Hill et lui avons demandé son avis sur le bœuf entre Chappelle et les employés de Netflix qui ont organisé un débrayage mercredi. Jon pense qu’il y a clairement eu un problème de communication et semble confiant que les deux parties écraseront la querelle … une fois qu’elles auront commencé à parler.

La raison pour laquelle il est confiant ? Eh bien, Jon – qui, ICYMI, est un ami proche de Dave – dit: « Je sais que son intention n’est jamais blessante. Ce n’est pas ce genre de personne. »

TMZ a cassé l’histoire … L’équipe de Dave dit qu’il est prêt et disposé s’asseoir avec les employés de Netflix qui protestent leur entreprise continue de diffuser « The Closer », le dernier stand-up spécial de Dave. L’un de ces employés, Ashlee Marie Preston, a affirmé que Dave avait rejeté une réunion … mais le camp de Dave dit qu’il est totalement d’accord.

En parlant de personnes avec de bonnes intentions… Jon était à Washington pour continuer à faire pression sur les législateurs pour approuver les prestations médicales pour les vétérans militaires qui ont été exposés à des foyers de brûlures toxiques.

Il se bat pour ce problème depuis un certain temps maintenant et en a même fait le sujet d’un récent épisode de sa nouvelle émission Apple TV+.