Jon Stewart dit que les médias font une « erreur » en faisant de Trump un « super-vilain incroyable »

Le comédien Jon Stewart a déclaré que l’hyper focalisation des médias sur l’ancien président Donald Trump était une erreur et que le présenter comme un « incroyable super-vilain » détournait l’attention des autres menaces.

L’ancien animateur du « Daily Show » a déclaré à Jake Tapper de CNN dans une interview diffusée dimanche que les experts politiques « commettent une erreur » blâmant Trump pour le discours de division du pays, arguant qu’ils devraient se concentrer sur la menace posée par des institutions beaucoup plus grandes qui ont dangereusement embrassé « l’idée que le pouvoir est sa propre récompense ».

« Je pense que nous faisons une erreur en concentrant tout cela sur Donald Trump, comme s’il était … Magnéto et un incroyable super-vilain qui a changé la nature et la température des États-Unis », a déclaré Stewart. « Il a juste été un navire efficace, mais il ne chante pas de nouvelles chansons. … Je pense que c’est une erreur de tout concentrer sur cet individu et de ne pas le concentrer davantage sur l’idée que le pouvoir est sa propre récompense, que ce soit sur le plan financier l’industrie ou le gouvernement. Le pouvoir ne se cède pas, et à moins que nous ne puissions trouver un meilleur moyen d’équilibrer ce pouvoir… nous serons vulnérables. «

Stewart, qui a récemment lancé une nouvelle émission, « The Problem with Jon Stewart », a déclaré qu’il était temps que les médias s’éloignent de l’idée que « l’autocratie est purement le domaine de Donald Trump ».

« Je pense que nous avons tous un peu tendance à accorder l’amnistie aux personnes qui font des choses que nous préférerions, même si cela signifie qu’elles font des choses légèrement antidémocratiques », a-t-il admis. « Je pense donc que notre concentration malsaine sur cet individu se fait au prix de systèmes et de dynamiques qui ont été mis en place bien avant que ce chat n’apprenne à surfer sur ces vagues. »

Le commentaire est venu en réponse à Tapper, qui a souligné la capacité de Trump à identifier les « points faibles de la démocratie ».

« Il soutient maintenant les candidats au poste de secrétaire d’État dans les États du champ de bataille, des candidats qui sont tous dans le grand mensonge », a déclaré Tapper, faisant référence à l’idée que les élections de 2020 ont été volées.

« Si nous avons identifié les points de pression où les garde-corps semblent les plus vulnérables, c’est là que nous devrions concentrer une grande partie de nos efforts en termes de renforcement », a répondu Stewart.

« Ce qui est encourageant », a-t-il ajouté, « c’est de regarder au niveau local, les gens qui le voient vraiment comme quelque chose qu’ils veulent protéger et qu’ils veulent renforcer ».

Quant à savoir s’il pense que le président Joe Biden fait un travail efficace au bureau, Stewart a déclaré: « Je ne pense pas que quiconque le fasse. »