Jon Stewart pense que les médias vantent les histoires de conflits, trop centrés sur Trump

Jon Stewart est de retour après une longue interruption – et il semble qu’il pense que quelques choses déchirent ce pays … le sensationnalisme dans les médias, et se concentre sur Donald Trump.

L’ancien animateur du « Daily Show » s’est entretenu avec CNN Jake Tapper Dimanche, pour brancher sa nouvelle émission Apple TV+, « The Problem with Jon Stewart », mais aussi pour discuter de l’état actuel des choses en ce qui concerne notre politique, notre discours national et les guerres culturelles que nous traversons.

Sur ce dernier point… Jon est devenu assez réaliste sur ce qu’il pense de questions comme la nouvelle loi sur les jouets non sexiste de CA – et ce sentiment est… c’est trivial, alors qui donne comme *** !!!

Découvrez son processus de pensée… nous, en tant que société – ainsi que les médias, en nous sélectionnant/nous alimentant les titres – recherchons les lignes de conflit par opposition aux nouvelles qui comptent réellement dans notre vie quotidienne. La chose non sexiste est un exemple, mais il évoque aussi les Karens/masques.

Jon note que nous voyons une tonne d’histoires anti-masque dans tous les médias… mais qu’en est-il des histoires réévaluant l’efficacité des masques, qui nous affecte au quotidien ??? Introuvable.

Bien sûr, Jon a également parlé de Trump après que Tapper lui ait posé des questions sur son rôle dans la division en cours aux États-Unis – mais Jon ne pense pas que ce problème vit et meurt avec DT … si quoi que ce soit, il dit que Trump n’est que la dernière incarnation d’un phénomène qui existe depuis longtemps ici.

Son point est qu’il y a eu de nombreux dirigeants et institutions de cette nation, historiquement, qui ont eu faim de pouvoir, et il pense que la solution – comme cela a toujours été – réside dans le peuple.

BTW, le nouveau spectacle de Jon est très différent de son ancienne série Comedy Central … dans le bon sens. C’est plus nuancé et vaut vraiment le détour pour une prise de vue fraîche et toujours amusante.