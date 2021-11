Jon Stewart se moque du drame Vax d’Aaron Rodgers lors d’une routine de stand-up

Le blitz sur Aaron Rodgers est en pleine vigueur — Jon Stewart est maintenant en train de critiquer le quart-arrière superstar sur sa position sur le vaccin COVID-19 … le rôtissant dans son concert de stand-up lundi.

« Il y a de bonnes nouvelles sur la pandémie », a déclaré l’ancien animateur du « Daily Show » lors de l’événement Stand Up for Heroes à New York. « Je parlais à mon Dr Aaron – Rodgers, et ça a l’air bien. C’est presque fini. »

« Il a lu quelque chose dans une salle de bain », a ajouté Stewart, selon Sixième page. « Je ne me souviens pas de ce que c’était. Comment putain de quart-arrière ne comprend-il pas le concept de protection ? Prévention et protection !! »

Stewart a également fait des fissures sur la nouvelle coiffure longue de Rodgers – qui, pour ce que ça vaut, était pour son costume de John Wick pour Halloween – mais le thème principal était clairement sa position vax.

« Disons que vous êtes une personne vulnérable, donc vous obtenez cinq gros – ils ne sont même pas comme des humains – ils sont comme des anticorps, comme du feu », a déclaré Stewart. « Et puis vous vous tenez derrière eux, et puis l’un d’eux dit simplement: » Je crois en la liberté. Alors, allez-y. « »

« Je ne sais pas, mais je n’aime aucune de ces conneries parce que je suis vieux. »

Lire du contenu vidéo

Le spectacle Howard Stern/SiriusXM

Le diss de Stewart s’empile sur ce que Howard Stern a dit lundi matin … quand il arraché les commentaires du QB et a dit qu’il le chasserait de la NFL s’il le pouvait.

Rodgers – qui n’est pas vacciné – est actuellement absent de l’équipe dans le cadre des protocoles COVID-19 de la ligue.